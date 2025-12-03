Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

3 de Diciembre de 2025 | 07:27

Escuchar esta nota

Hay canciones que no envejecen. Hay bandas que no pasan de moda. Y hay regresos que no son solo un show, sino un acto de memoria colectiva. Después de nueve años, Catupecu Machu vuelve a La Plata para escribir una nueva página en su historia, esta vez en un formato íntimo, contundente y cargado de emoción, en el marco del 73° aniversario del Teatro Ópera La Plata.

El próximo domingo 7 de diciembre, el Ópera será el escenario de un ritual esperado. Un reencuentro con esas canciones que marcaron a fuego a una generación entera: himnos que se cantaron con los ojos cerrados. En tiempos donde todo parece efímero, Catupecu vuelve a demostrar que su obra sigue latiendo con la misma intensidad salvaje de siempre.

Liderada por Fernando Ruíz Díaz, la banda se presenta en formato trío, una configuración cruda y directa que potencia la esencia de su sonido. Bajo y batería marcando el pulso, guitarras filosas y una voz que sigue siendo un canal directo a la emoción. Sin artificios: solo música, cuerpo y entrega. El espíritu que hizo de Catupecu una referencia absoluta del rock argentino sigue intacto .

Este regreso no es casual. Llega luego de encender festivales en Argentina y Latinoamérica, y de un ciclo de shows especialmente pensados para el contacto cercano con el público. La Plata, ciudad clave en su recorrido, vuelve a ser el punto de encuentro elegido para una noche que promete ser visceral, catártica e inolvidable .

La celebración se potencia por el marco: 73 años del Teatro Ópera, una sala emblemática que vio pasar generaciones, movimientos culturales y momentos históricos de la música nacional. Que Catupecu Machu forme parte de este aniversario no es solo un show más: es la confirmación de un legado compartido entre banda, público y escenario.

Clásicos que atraviesan el tiempo, un sonido que marcó a fuego a toda una generación y una vuelta esperada en un formato cercano y poderoso. 

Entradas disponibles en livepass.com.ar - 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. ¡No te lo pierdas! 

