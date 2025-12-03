Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera

El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Auguadra
Hay canciones que no envejecen. Hay bandas que no pasan de moda. Y hay regresos que no son solo un show, sino un acto de memoria colectiva. Después de nueve años, Catupecu Machu vuelve a La Plata para escribir una nueva página en su historia, esta vez en un formato íntimo, contundente y cargado de emoción, en el marco del 73° aniversario del Teatro Ópera La Plata.
El próximo domingo 7 de diciembre, el Ópera será el escenario de un ritual esperado. Un reencuentro con esas canciones que marcaron a fuego a una generación entera: himnos que se cantaron con los ojos cerrados. En tiempos donde todo parece efímero, Catupecu vuelve a demostrar que su obra sigue latiendo con la misma intensidad salvaje de siempre.
Liderada por Fernando Ruíz Díaz, la banda se presenta en formato trío, una configuración cruda y directa que potencia la esencia de su sonido. Bajo y batería marcando el pulso, guitarras filosas y una voz que sigue siendo un canal directo a la emoción. Sin artificios: solo música, cuerpo y entrega. El espíritu que hizo de Catupecu una referencia absoluta del rock argentino sigue intacto .
Este regreso no es casual. Llega luego de encender festivales en Argentina y Latinoamérica, y de un ciclo de shows especialmente pensados para el contacto cercano con el público. La Plata, ciudad clave en su recorrido, vuelve a ser el punto de encuentro elegido para una noche que promete ser visceral, catártica e inolvidable .
La celebración se potencia por el marco: 73 años del Teatro Ópera, una sala emblemática que vio pasar generaciones, movimientos culturales y momentos históricos de la música nacional. Que Catupecu Machu forme parte de este aniversario no es solo un show más: es la confirmación de un legado compartido entre banda, público y escenario.
Clásicos que atraviesan el tiempo, un sonido que marcó a fuego a toda una generación y una vuelta esperada en un formato cercano y poderoso.
Entradas disponibles en livepass.com.ar - 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. ¡No te lo pierdas!
