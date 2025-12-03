Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates

El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
La fecha se eligió en homenaje al doctor Carlos Finlay, quien investigó sobre la fiebre amarilla. Habrá un homenaje en la Ciudad
Los médicos celebran hoy su día, declarado tras una propuesta de un infectólogo cordobés en coincidencia con el nacimiento de Carlos Juan Finlay, médico cubano que confirmó la teoría sobre la propagación de la epidemia amarilla. En la Ciudad, el colegio de Médicos que tiene cabecera en La Plata, realizará un acto de reconocimiento a los profesionales de la salud egresados hace 25 y 50 años.
La conmemoración internacional es una jornada que fue impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para reivindicar a los médicos “como un eslabón esencial” de la sociedad.
La efeméride fue avalada por la OPS en 1953 con una propuesta que elevó la Federación Médica Argentina por medio del infectólogo cordobés, Remo Bergoglio, en el Congreso Panamericano que se llevó a cabo en Dallas, Texas.
Se eligió esta fecha ya que coincide con el nacimiento de Carlos Juan Finlay (1833-1915), un médico cubano que confirmó la teoría sobre la propagación de una epidemia, la de la fiebre amarilla. Comenzó a estudiar esta enfermedad en 1865, y en 1881 presentó su hipótesis a la Academia de Ciencias de La Habana con el título “El mosquito hipotéticamente considerado como agente transmisor de la fiebre amarilla”.
En su día, los médicos atraviesan numerosos desafíos al momento de ejercer la profesión
En la actualidad, los médicos atraviesan numerosos debates y desafíos. Seguridad del paciente y de los integrantes de los equipos de salud; multiempleo por cuestiones económicas que en muchos casos derivan en burnout; capacitación para afrontar los adelantos tecnológicos; violencia en los centros de salud; el uso de la inteligencia artificial; arduas negociaciones por honorarios; equipamiento; y otros tantos temas que ocupan la agenda profesional.
En la Ciudad, el colegio de Médicos Distrito 1 (que integra La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, San Vicente) realizará un homenaje a los profesionales de la salud que cumplieron 25 y 50 años de egresados.
La ceremonia se realizará en el Salón Dorado del Palacio Municipal de La Plata (12 entre 51 y 53), desde las 18 de hoy, con la presencia de autoridades municipales, legisladores, concejales, entidades de salud, y público en general.
A los médicos que cumplen 25 años de egresados se les entregará un diploma alusivo y un pin del colegio de Médicos Distrito 1; mientras que los profesionales que cumplen cinco décadas de su titulación recibirán una medalla y un diploma de honor.
Según se pudo saber, son más de 160 los profesionales que serán homenajeados en esta jornada en la Ciudad.
