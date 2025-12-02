Murió Horacio D’Alessandro, un referente del arte platense

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
La Plata: le apuntaron a una mujer para robarle el auto y cayeron tras una persecución
Trump le advirtió a Venezuela: “Empezaremos a atacar también en tierra”
El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado
El PJ se fracturó en Diputados y queda empatado con los libertarios en la disputa por la primera minoría
Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata: dos heridos graves
Juraron los nuevos diputados electos en la Legislatura bonaerense
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Drama en Berisso: atacó a su madre con cuchillos y un palo y luego prendió fuego un colchón
El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata
VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad
Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"
Helipuerto, un Porsche y una Ferrari en la mansión de Pilar vinculada a "Chiqui" Tapia
¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"
Bebote preso en La Plata: video "íntimo" a sus allegados y más de una semana de huelga de hambre
Esteban Bullrich quiere postularse para las elecciones presidenciales de 2027
Maxi López, a fondo: ¿¡qué opina sobre la China Suárez, la pareja de Mauro Icardi?
EN FOTOS.- Los looks más comentados de la fiesta apertura de Punta del Este 2026: las figuras del ambiente definen la moda
Pintan un edificio con la bandera de Estudiantes y los vándalos maltratan a jubilada que intentó frenarlos
VIDEO. La Plata: manejaba borracho, perdió el control de una Ford Ranger y un poste evitó una tragedia
Sol a pleno y temperatura ideal este martes en La Plata: el tiempo para esta semana
En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales
No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Plata despide a Horacio D’Alessandro, diseñador gráfico y artista visual con una trayectoria destacada tanto en el ámbito editorial como en el artístico. Su trabajo dejó una presencia constante en publicaciones, instituciones y espacios culturales de la ciudad.
Carrera consolidada
D’Alessandro desarrolló una extensa labor en diseño editorial. Fue responsable durante años de la revista Eclesiástica, producida para el Arzobispado de La Plata, y también de la revista MUSEO, una publicación de investigación de la Fundación Museo del Museo de Ciencias Naturales de la UNLP.
LE PUEDE INTERESAR
El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli
LE PUEDE INTERESAR
Un tesoro ricotero en La Plata: el tema inédito llevado a la puesta teatral
Su interés por la historia local lo llevó a investigar sobre el Hogar Marín, trabajo que más tarde se transformó en un libro que recupera la memoria y el valor social de esa institución.
Integró además un estudio de diseño de referencia en la ciudad, desde donde participó en la creación de identidades visuales, marcas y proyectos institucionales ampliamente reconocidos. También trabajó como diseñador para UPCN.
Su aporte como artista
En el plano artístico, D’Alessandro fue uno de los integrantes fundadores del grupo Escombros, colectivo que marcó un camino dentro del arte argentino contemporáneo a partir de obras centradas en la reflexión social.
Publicó recientemente un libro sobre la historia y el recorrido de Escombros, junto a Luis Pazos y Pelusa Borthwick. Participó en muestras del grupo y en exposiciones en espacios como el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, la Galería Arcimboldo y diversas instituciones del país y del exterior.
También desarrolló obras de arte digital en momentos en que ese lenguaje comenzaba a expandirse, exploración que sostuvo durante años.
Una figura respetada en el ámbito cultural local
D’Alessandro será recordado por su aporte al diseño, su participación activa en Escombros y su compromiso con los procesos creativos. Su trabajo queda presente en publicaciones, proyectos y obras que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí