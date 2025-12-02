Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Murió Horacio D’Alessandro, un referente del arte platense

Murió Horacio D’Alessandro, un referente del arte platense
2 de Diciembre de 2025 | 18:15

Escuchar esta nota

La Plata despide a Horacio D’Alessandro, diseñador gráfico y artista visual con una trayectoria destacada tanto en el ámbito editorial como en el artístico. Su trabajo dejó una presencia constante en publicaciones, instituciones y espacios culturales de la ciudad.

Carrera consolidada

D’Alessandro desarrolló una extensa labor en diseño editorial. Fue responsable durante años de la revista Eclesiástica, producida para el Arzobispado de La Plata, y también de la revista MUSEO, una publicación de investigación de la Fundación Museo del Museo de Ciencias Naturales de la UNLP.

LE PUEDE INTERESAR

El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli

LE PUEDE INTERESAR

Un tesoro ricotero en La Plata: el tema inédito llevado a la puesta teatral

Su interés por la historia local lo llevó a investigar sobre el Hogar Marín, trabajo que más tarde se transformó en un libro que recupera la memoria y el valor social de esa institución.

Integró además un estudio de diseño de referencia en la ciudad, desde donde participó en la creación de identidades visuales, marcas y proyectos institucionales ampliamente reconocidos. También trabajó como diseñador para UPCN.

Su aporte como artista

En el plano artístico, D’Alessandro fue uno de los integrantes fundadores del grupo Escombros, colectivo que marcó un camino dentro del arte argentino contemporáneo a partir de obras centradas en la reflexión social.

Publicó recientemente un libro sobre la historia y el recorrido de Escombros, junto a Luis Pazos y Pelusa Borthwick. Participó en muestras del grupo y en exposiciones en espacios como el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, la Galería Arcimboldo y diversas instituciones del país y del exterior.

También desarrolló obras de arte digital en momentos en que ese lenguaje comenzaba a expandirse, exploración que sostuvo durante años.

Una figura respetada en el ámbito cultural local

D’Alessandro será recordado por su aporte al diseño, su participación activa en Escombros y su compromiso con los procesos creativos. Su trabajo queda presente en publicaciones, proyectos y obras que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado

¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El clásico del siglo

El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

El Pincha retoma las prácticas con la mira en el clásico: quiénes vuelven y los que son baja
Últimas noticias de Espectáculos

El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli

Un tesoro ricotero en La Plata: el tema inédito llevado a la puesta teatral

¿El fin de Bandana?: la palabra de Lissa Vera

Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"
La Ciudad
Alak encabezó el 74° aniversario de la 'Repu' y la asunción del nuevo Gobierno Infantil
Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata
2/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Clásico platense histórico y un fin de año con todo en La Plata
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Deportes
¿Bono optativo en Gimnasia de cara al clásico?
El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado
El pedido oficial de Aprevide para que el clásico de La Plata no se juegue el fin de semana
El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?": Insúa chicaneo a la prensa pero luego rompió el silencio
Policiales
Drama en Berisso: atacó a su madre con cuchillos y un palo y luego prendió fuego un colchón
La Plata: le apuntaron a una mujer para robarle el auto y cayeron tras una persecución
Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata: dos heridos graves
Bebote preso en La Plata: video "íntimo" a sus allegados y más de una semana de huelga de hambre
VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
Información General
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Restricción a la venta de bebidas alcohólicas en Provincia: en qué horarios no se puede comprar
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla