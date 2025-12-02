Murió Horacio D’Alessandro, un referente del arte platense

La Plata despide a Horacio D’Alessandro, diseñador gráfico y artista visual con una trayectoria destacada tanto en el ámbito editorial como en el artístico. Su trabajo dejó una presencia constante en publicaciones, instituciones y espacios culturales de la ciudad.

Carrera consolidada

D’Alessandro desarrolló una extensa labor en diseño editorial. Fue responsable durante años de la revista Eclesiástica, producida para el Arzobispado de La Plata, y también de la revista MUSEO, una publicación de investigación de la Fundación Museo del Museo de Ciencias Naturales de la UNLP.

Su interés por la historia local lo llevó a investigar sobre el Hogar Marín, trabajo que más tarde se transformó en un libro que recupera la memoria y el valor social de esa institución.

Integró además un estudio de diseño de referencia en la ciudad, desde donde participó en la creación de identidades visuales, marcas y proyectos institucionales ampliamente reconocidos. También trabajó como diseñador para UPCN.

Su aporte como artista

En el plano artístico, D’Alessandro fue uno de los integrantes fundadores del grupo Escombros, colectivo que marcó un camino dentro del arte argentino contemporáneo a partir de obras centradas en la reflexión social.

Publicó recientemente un libro sobre la historia y el recorrido de Escombros, junto a Luis Pazos y Pelusa Borthwick. Participó en muestras del grupo y en exposiciones en espacios como el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, la Galería Arcimboldo y diversas instituciones del país y del exterior.

También desarrolló obras de arte digital en momentos en que ese lenguaje comenzaba a expandirse, exploración que sostuvo durante años.

Una figura respetada en el ámbito cultural local

D’Alessandro será recordado por su aporte al diseño, su participación activa en Escombros y su compromiso con los procesos creativos. Su trabajo queda presente en publicaciones, proyectos y obras que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.