Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Plata abrió la primera audiencia del juicio contra José Luis “El Puma” Rodríguez, acusado de matar a su expareja Patricia Aybar el 2 de mayo de 2022 en una vivienda de Barrio Jardín, en Villa Elvira. La fiscal Leila Aguilar, a cargo de la parte acusatoria, encabezó la presentación del caso en una jornada destinada a reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque, dentro de un vínculo atravesado por la violencia de género que la fiscalía considera acreditado desde la instrucción.

En los Tribunales de calle 8, uno de los testimonios más relevantes fue el de un vecino que escuchó la llegada del agresor, una discusión y “un impacto fuerte” que podría corresponder al golpe en la cabeza que recibió la víctima. Si bien no presenció la escena, vio salir a Rodríguez instantes después, lo que para la fiscalía contribuye al cuadro temporal del crimen.

También declararon los dos hijos de Aybar, quienes describieron la relación previa, marcada por episodios de control, hostigamiento y agresiones. Uno de los hijos fue quien encontró el cuerpo de su madre aquella tarde, tras ver la puerta entreabierta y la casa revuelta. Su fuerte y dramático testimonio volvió a colocar en el centro el trasfondo de violencia que atravesaba a la familia.

Otro aporte significativo fue el de un amigo del acusado, con quien Rodríguez se comunicó durante su huida. El imputado llegó a admitirle que había matado a Aybar. Ese llamado coincide con la etapa en la que se mantuvo prófugo hasta ser detenido en Quilmes, luego de ser reconocido por un comerciante.

El juicio aborda la figura de homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía, una imputación que prevé pena de prisión perpetua. La acusación sostiene que Rodríguez sabía que la hija de la víctima no estaría en la casa y aprovechó ese momento para atacarla con un palo y una baldosa, ambos elementos hallados destrozados en la escena.

La audiencia estuvo cargada de tensión emocional por la presencia de familiares y organismos de derechos humanos. “Es complejo: los hijos tuvieron que declarar por el asesinato de su madre a manos de su padre”, dijeron voceros. Durante este martes continuará la etapa pericial. De cumplirse los tiempos, podría tratarse de la última jornada antes de los alegatos.