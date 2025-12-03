El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Millonario plan de inversión para exportar gas natural líquido desde el Puerto La Plata
Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes
Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Dichiara electo nuevamente como titular de la Cámara baja de la Provincia
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Terapistas ocupacionales firmaron un convenio de inclusión laboral
Se viene la primera fiesta de la Frutilla en el playón de Meridiano V
Actividades: charla de arte, peña de fin de año, taller y feria de emprendedores
El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se completó la semana del juego sin tarjetas ganadoras. Todo empieza otra vez mañana, con el cupón que llega junto al diario
El Súper Cartonazo del diario EL DIA volvió a quedar vacante y desde mañana se renueva la expectativa con un premio que subirá a 3 millones de pesos.
Tras quedar vacante la ronda que cerró ayer (por 2 millones), ahora se viene otra jugada (se suma un 1 millón de pesos) que comenzará mañana con la entrega de los nuevos cupones con la edición impresa de EL DIA.
El último Súper Cartonazo repartió 30 millones de pesos entre tres lectores. Los últimos ganadores fueron Eduardo Fabián Herrera (59 años, de Berisso), Pablo Javier Cultreras (49 años, de barrio El Mondongo) y Cecilia Sánchez Benítez (83 años, de Barrio Hipódromo). Acertaron los 15 números y se presentaron en las oficinas de EL DIA. Además, tanto Herrera como Cultreras, exhibieron los cinco cupones que se publicaron los domingos (para ese concurso extraordinario) en la edición de papel, por lo que también se dividieron en partes iguales el premio adicional de 20 millones de pesos.
Para ganar el Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web. El objetivo es que coincidan los 15 números de la tarjeta con los que se van publicando en la edición impresa y en el sitio web de EL DIA. En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos. Sigue vigente el premio por línea, que reparte cada semana 300.000 pesos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí