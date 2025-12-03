Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |CRECE LA EXPECTATIVA POR LOS MILLONES

$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo

Se completó la semana del juego sin tarjetas ganadoras. Todo empieza otra vez mañana, con el cupón que llega junto al diario

$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
3 de Diciembre de 2025 | 03:04
Edición impresa

El Súper Cartonazo del diario EL DIA volvió a quedar vacante y desde mañana se renueva la expectativa con un premio que subirá a 3 millones de pesos.

Tras quedar vacante la ronda que cerró ayer (por 2 millones), ahora se viene otra jugada (se suma un 1 millón de pesos) que comenzará mañana con la entrega de los nuevos cupones con la edición impresa de EL DIA.

El último Súper Cartonazo repartió 30 millones de pesos entre tres lectores. Los últimos ganadores fueron Eduardo Fabián Herrera (59 años, de Berisso), Pablo Javier Cultreras (49 años, de barrio El Mondongo) y Cecilia Sánchez Benítez (83 años, de Barrio Hipódromo). Acertaron los 15 números y se presentaron en las oficinas de EL DIA. Además, tanto Herrera como Cultreras, exhibieron los cinco cupones que se publicaron los domingos (para ese concurso extraordinario) en la edición de papel, por lo que también se dividieron en partes iguales el premio adicional de 20 millones de pesos.

Para ganar el Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web. El objetivo es que coincidan los 15 números de la tarjeta con los que se van publicando en la edición impresa y en el sitio web de EL DIA. En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos. Sigue vigente el premio por línea, que reparte cada semana 300.000 pesos.

 

