La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, quien no había podido jurar el viernes pasado como senadora por impugnaciones a su pliego, retiró ayer la renuncia que había formalizado a su actual banca, lo que abre la posibilidad de que continúe en su actual cargo en la Cámara baja hasta concluir el mandato en 2027.

En un breve escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la legisladora libertaria solicitó retirar “la nota por la cual renunciaba a mi cargo de Diputada Nacional”.

Villaverde se había hecho presente el viernes pasado en la sesión preparatoria del Senado, pero debió abandonar el recinto luego de que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo para remitir el pliego a comisión para discutir allí la habilidad o inhabilidad moral de la rionegrina para ejercer el cargo de senadora.

La diputada nacional fue impugnada por sus presuntos nexos con Federico ‘Fred’ Machado, el empresario vinculado al narcotráfico y extraditado a Estados Unidos en medio de las denuncias que también lo relacionaron con el excandidato a diputado José Luis Espert.

En este contexto, una investigación periodística publicada por el diario La Nación reveló en las últimas horas que Villaverd fue detenida en el año 2002 en el estado norteamericano de Florida, cuando intentaba ingresar a ese pais un kilo de cocaína.

Entonces, fue condenada por narcotráfico por un tribunal de Estados Unidos, lo que le costó la reclusión en una prisión federal. Sin embargo, luego logró anular la condena y se fijó un nuevo juicio oral en su contra, en el que también consiguió que la excarcelaran, momento en que regresó a la Argentina, donde permanece desde entonces, según surge de fuentes judiciales oficiales.

La acusación contra Villaverde se cerró en 2017, tras catorce años y medio de parálisis procesal. La Fiscalía Federal con asiento en el estado de Florida se presentó ante la jueza Mary Scriven y retiró formalmente los cargos en su contra, atento el tiempo transcurrido.

Con estos antecedentes penales, creció la presión opositora para bloquear la asunción en el Senado de la actual diputada nacional.

Al momento de ser detenida en EE UU, Villaverde tenía 28 años y vivía en en el condado de Miami, desde 1999. 24 años después, en su entorno aseguraron que ella “no tiene vínculos con el narcotráfico”. Se trata, indicaron, de “una historia desgraciada que le tocó vivir” hace un cuarto de siglo, pero que “más allá de cuestiones de interés político, no hay ningún impedimento legal para que pueda asumir su banca en el Senado”.