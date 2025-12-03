¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

Los gremios presionan para que se apruebe el endeudamiento que pide Kicillof, clave para destrabar la paritaria
Los gremios presionan para que se apruebe el endeudamiento que pide Kicillof, clave para destrabar la paritaria
Santiago Ascacibar está en la órbita de Marcelo Gallardo, para reforzar a River de cara al 2026. El Muñeco lo piensa como titular indiscutido y como reemplazante de Enzo Pérez, quien no renovó su vínculo y se fue libre del club.
Por el momento, comenzó las tratativas y espera que las negociaciones lleguen a buen puerto. Sin embargo, la respuesta se dilatará un poco ya que Estudiantes solo piensa en la semifinal ante Gimnasia en el Bosque.
Además trascendió que el Ruso despertó interés del fútbol brasileño, pero por el momento no hay nada oficial. Sin dudas, desde hace un tiempo, el nivel de Ascacibar despertó el interés de varios clubes y hasta en un momento se habló de una posible vuelta a Europa.
Además no es la primera vez que Gallardo pone los ojos en él, ya que también lo pensó en el mercado de pases de mitad de este año, de cara a los octavos de final de la Libertadores. Pero como Estudiantes también estaba en esa instancia, el Ruso decidió quedarse a jugar la Copa con el club de sus amores.
Más allá de la incertidumbre que tiene River, ya que aún no sabe si jugará la Libertadores (Boca tendrá que ganar el Clausura para que eso pase), el Muñeco sabe que deberá reconstruir el equipo y que no tiene mucho margen de error, pese al respaldo dirigencial con la renovación de su contrato por un año más.
Cabe destacar que hasta el momento, se fueron varios históricos del Millonario luego del penoso 2025, donde no ganó nada: además de Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez y Miguel Borja dijeron adiós.
