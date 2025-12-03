Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa

El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
El presidente de la AFA informó siete propiedades, mientras la Justicia investiga una denuncia por un lujoso predio en Pilar
La evolución patrimonial de Claudio “Chiqui” Tapia volvió a quedar en el centro de la escena. Aún cuando el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declara formalmente siete inmuebles, las dimensiones, la ubicación y el valor real de varias de ellos —sumados a otros que no figuran en los registros públicos a su nombre— abren interrogantes sobre sus bienes y la transparencia de su adquisición.
Las mansiones en blanco están ubicadas en Exaltación de la Cruz, Cardales y San Isidro, zonas de alto valor en dólares, y salen a la luz en medio de denuncias que le adjudican otros inmuebles vía presuntos testaferros.
El caso que más ruido genera es el de una quinta ubicada en Exaltación de la Cruz, una de las primeras propiedades adquiridas por Tapia. En la documentación oficial aparece con apenas 230 m², pero las últimas verificaciones satelitales muestran un inmueble que superaría ampliamente esa superficie: más de 6.000 m².
El contraste entre el valor fiscal y la magnitud real de la propiedad resulta de por sí llamativo, a la par que reaviva preguntas sobre remodelaciones no declaradas y sobre el verdadero peso de esta quinta en el patrimonio del dirigente.
La expansión patrimonial de Tapia pisó el acelerador en 2019. Coincidiendo con su consolidación al frente de la AFA y con su ascenso en la Conmebol, el “Chiqui” incorporó a su declaración jurada una serie de propiedades en zonas de alto valor inmobiliario.
Entre ellas, una vivienda en Beccar, de 315 m², ubicada en un corredor donde los valores en dólares se dispararon incluso en años de recesión.
El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Muchas ausencias en la jura de los diputados electos
También sumó un departamento de casi 300 m² en Caballito, un metraje que lo ubica en la franja más exclusiva del barrio.
Agregó un terreno en Campana de más de 2.400 m², adquirido en paralelo a otras propiedades.
Además, cuenta con una ostentosa casa en un barrio cerrado de la zona de Cardales. Este inmueble fue incorporado como parte de sus bienes entre 2019 y 2020, con comodidades que la ubican entre las más lujosas que figuran a su nombre.
En ese listado entran también sus inmuebles en San Juan, adquiridos en 2012 y 2013, y cuyos valores fiscales son notoriamente bajos en relación con la superficie declarada.
No es todo, en las últimas semanas las denuncias judiciales agregaron un nuevo capítulo en la trama que involucra al hombre fuerte del fútbol argentino.
“Yo no sé nada de fútbol, pero entiendo mucho de mafias”, advirtió Carrió al radicar la denuncia
Una de esas presentaciones es la que encabezó Elisa Carrió junto a otros dos dirigentes de la Coalición Cívica (CC), quienes apuntaron contra una jubilada y un monotributista como presuntos testaferros de Tapia para intermediar en la compra de una estancia de más de 100.000 m² en Pilar.
La finca —que incluye una mansión, canchas deportivas, espacios ecuestres y hasta un sector apto para helipuerto— tiene un valor estimado en alrededor de 10 millones de dólares. Algo que ha encendido todas las alarmas.
Para el legislador porteño de la CC, Facundo del Gaiso, esa propiedad “es la punta del iceberg” de una investigación por supuesto lavado de dinero que tiene más de un año.
La denuncia se suma a la investigación que vincula a Tapia con la financiera Sur Finanzas, y en cuyo marco la justicia ordeno una serie de allanamientos por la averiguación de maniobras de lavado de activos por unos $818.000 millones.
Del Gaiso advirtió que “hace un año” que junto a Carrió están “atrás del tema Tapia a partir de un tweet de (Carlos) Tevez, en el que denunció a (el secretario ejecutivo de la AFA, Pablo) Toviggino, habló de plata enterrada; empezamos a indagar y encontramos esa mansión” en Pilar.
El legislador agregó que al iniciar la investigación, Carrió le admitió: “Yo de fútbol no entiendo nada, pero de mafias entiendo mucho”. Y que por eso que decidieron avanzar con la denuncia.
Ahora es la Justicia la que deberá determinar si parte de las propiedades no declaradas están vinculadas al patrimonio real de Tapia, quien este año informó ingresos por más de $818 millones anuales, provenientes principalmente de sus cargos en la Conmebol y la Ceamse. No obstante, el dirigente no consignó ahorros ni inversiones financieras.
Incluso, declaró ingresos extraordinarios por venta de bienes, viáticos, intereses y otras actividades que superan los $200 millones, pero aun así no registra movimientos bancarios o inversiones a su nombre.
