Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DEL HOMBRE FUERTE DEL FÚTBOL ARGENTINO

Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa

El presidente de la AFA informó siete propiedades, mientras la Justicia investiga una denuncia por un lujoso predio en Pilar

Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa

Claudio “Chiqui” Tapia, junto a su segundo en la AFA, Pablo Toviggino / NA

3 de Diciembre de 2025 | 02:24
Edición impresa

La evolución patrimonial de Claudio “Chiqui” Tapia volvió a quedar en el centro de la escena. Aún cuando el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declara formalmente siete inmuebles, las dimensiones, la ubicación y el valor real de varias de ellos —sumados a otros que no figuran en los registros públicos a su nombre— abren interrogantes sobre sus bienes y la transparencia de su adquisición.

Las mansiones en blanco están ubicadas en Exaltación de la Cruz, Cardales y San Isidro, zonas de alto valor en dólares, y salen a la luz en medio de denuncias que le adjudican otros inmuebles vía presuntos testaferros.

El caso que más ruido genera es el de una quinta ubicada en Exaltación de la Cruz, una de las primeras propiedades adquiridas por Tapia. En la documentación oficial aparece con apenas 230 m², pero las últimas verificaciones satelitales muestran un inmueble que superaría ampliamente esa superficie: más de 6.000 m².

El contraste entre el valor fiscal y la magnitud real de la propiedad resulta de por sí llamativo, a la par que reaviva preguntas sobre remodelaciones no declaradas y sobre el verdadero peso de esta quinta en el patrimonio del dirigente.

INMUEBLES DE ALTO VALOR Y MÁS

La expansión patrimonial de Tapia pisó el acelerador en 2019. Coincidiendo con su consolidación al frente de la AFA y con su ascenso en la Conmebol, el “Chiqui” incorporó a su declaración jurada una serie de propiedades en zonas de alto valor inmobiliario.

Entre ellas, una vivienda en Beccar, de 315 m², ubicada en un corredor donde los valores en dólares se dispararon incluso en años de recesión.

LE PUEDE INTERESAR

El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento

LE PUEDE INTERESAR

Muchas ausencias en la jura de los diputados electos

También sumó un departamento de casi 300 m² en Caballito, un metraje que lo ubica en la franja más exclusiva del barrio.

Agregó un terreno en Campana de más de 2.400 m², adquirido en paralelo a otras propiedades.

Además, cuenta con una ostentosa casa en un barrio cerrado de la zona de Cardales. Este inmueble fue incorporado como parte de sus bienes entre 2019 y 2020, con comodidades que la ubican entre las más lujosas que figuran a su nombre.

En ese listado entran también sus inmuebles en San Juan, adquiridos en 2012 y 2013, y cuyos valores fiscales son notoriamente bajos en relación con la superficie declarada.

LO QUE NO DECLARÓ

No es todo, en las últimas semanas las denuncias judiciales agregaron un nuevo capítulo en la trama que involucra al hombre fuerte del fútbol argentino.

 

“Yo no sé nada de fútbol, pero entiendo mucho de mafias”, advirtió Carrió al radicar la denuncia

 

Una de esas presentaciones es la que encabezó Elisa Carrió junto a otros dos dirigentes de la Coalición Cívica (CC), quienes apuntaron contra una jubilada y un monotributista como presuntos testaferros de Tapia para intermediar en la compra de una estancia de más de 100.000 m² en Pilar.

La finca —que incluye una mansión, canchas deportivas, espacios ecuestres y hasta un sector apto para helipuerto— tiene un valor estimado en alrededor de 10 millones de dólares. Algo que ha encendido todas las alarmas.

Para el legislador porteño de la CC, Facundo del Gaiso, esa propiedad “es la punta del iceberg” de una investigación por supuesto lavado de dinero que tiene más de un año.

La denuncia se suma a la investigación que vincula a Tapia con la financiera Sur Finanzas, y en cuyo marco la justicia ordeno una serie de allanamientos por la averiguación de maniobras de lavado de activos por unos $818.000 millones.

Del Gaiso advirtió que “hace un año” que junto a Carrió están “atrás del tema Tapia a partir de un tweet de (Carlos) Tevez, en el que denunció a (el secretario ejecutivo de la AFA, Pablo) Toviggino, habló de plata enterrada; empezamos a indagar y encontramos esa mansión” en Pilar.

El legislador agregó que al iniciar la investigación, Carrió le admitió: “Yo de fútbol no entiendo nada, pero de mafias entiendo mucho”. Y que por eso que decidieron avanzar con la denuncia.

Ahora es la Justicia la que deberá determinar si parte de las propiedades no declaradas están vinculadas al patrimonio real de Tapia, quien este año informó ingresos por más de $818 millones anuales, provenientes principalmente de sus cargos en la Conmebol y la Ceamse. No obstante, el dirigente no consignó ahorros ni inversiones financieras.

Incluso, declaró ingresos extraordinarios por venta de bienes, viáticos, intereses y otras actividades que superan los $200 millones, pero aun así no registra movimientos bancarios o inversiones a su nombre.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes

Qué dicen los hinchas del clásico histórico

La Ciudad ya tiene el nuevo Código de Ordenamiento Urbano

La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

La Reserva juega una final histórica con Boca

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba
Últimas noticias de Política y Economía

Por las fugas del PJ, La Libertad Avanza en Diputados

Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto

El PRO y la UCR quieren ser la tercera minoría

La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Deportes
Qué dicen los hinchas del clásico histórico
El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
¿Bono optativo para los socios?
La Reserva juega una final histórica con Boca
Pablo Aguiar: “Es un momento muy lindo que se está viviendo en el club”
Información General
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Espectáculos
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
“Nueve Auras”: reconstruyendo a Fabián Bielinski, ese relámpago en la botella
Horacio D’Alessandro: adiós a un creador digital y un artista “de lo que queda”
Nancy Pazos, sin filtros contra Leuco: “Le sacamos la ficha finalmente”
“No pago por amor”: el motivo por el que Baby Etchecopar no se habla con un hijo
Policiales
Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell
El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla