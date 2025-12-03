¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo

Si hablamos de dúos históricos en la televisión, el de Beto Casella y Edith Hermida fue, durante veinte años, uno de los más sólidos y reconocibles de la pantalla. Formaron una dupla que resistió cambios de programación, crisis del medio y renovaciones internas. Sin embargo, la desvinculación de Casella de El Nueve y la decisión de Hermida de no seguirlo habrían generado un quiebre que pocos imaginaban posible.

Según contó Nancy Duré en “Puro Show”, el conductor intentó trasladar a su panel completo a su nuevo proyecto en América, y entre esos nombres estaba, naturalmente, Edith. Pero la panelista optó por sostener su contrato de larga data con Telearte, priorizando estabilidad laboral y proyección futura.

Duré agregó que Hermida buscó resguardar su antigüedad, incluso sabiendo que su continuidad como conductora dependería del rating: si los números no la acompañan, ya circula el nombre de Federico Bal como posible refuerzo o reemplazo en el prime time de El Nueve. La producción, por su parte, seguirá en el canal por tratarse de personal de planta.

Aunque públicamente ambos se muestran cordiales, Duré aseguró que la relación estaría lejos de la armonía que los caracterizó durante dos décadas. Casella se despedirá de “Bendita” el 19 de diciembre, pero Edith tomaría vacaciones durante la primera quincena del mes, lo que la dejaría fuera de ese último programa. Para muchos, un gesto que Casella podría vivir como un verdadero “desplante”. Más allá de las formas, todo indica que la era de esta dupla ya forma parte del pasado.

QUÉ DIJO EDITH

Mientras la industria especula con números, pases y reacomodamientos, Edith Hermida atraviesa el costado emocional de esta ruptura televisiva. En “Calabró 1079” (El Observador), la panelista se sinceró sin filtros sobre el impacto que le causó la decisión de Beto. “Todavía me tiene un poco apabullada. Lo pienso y no creo que nos separemos con Beto, porque somos como un matrimonio televisivo”, confesó.

Relató que intentó convencerlo hasta último momento: “Tenía pensado seguir con Beto y nunca me imaginé que este final se podía llegar a dar, ni siquiera en la fantasía. Hasta último momento intenté que Beto recapacite, que revea y se quede, pero cuando me dijeron que había firmado la rescisión del contrato…”.

Con esa firma, contó Edith, la discusión se terminó. Sorprendida, triste y todavía procesando el cierre de una sociedad profesional de veinte años, dejó claro que no esperaba este desenlace y que hizo todo lo posible por evitarlo.

QUÉ SE SABE DEL PASO A AMÉRICA

En “LAM”, Ángel De Brito soltó la bomba: el nuevo programa de Casella en América se llamará “BENDITO TÚ ERES”, saldrá a las 22.00 desde febrero y será una versión recargada del universo Casella, pero fuera de El Nueve. Un título astuto que roza la marca sin invadirla y que deja ver que la batalla por las identidades televisivas también se juega desde los nombres.

De Brito también recordó lo que ya había contado en su cuenta de X: el panel de “Bendita” no se toca bajo la conducción de Edith Hermida. Siguen Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guille Barrios. En síntesis, Casella se muda solo y deja a su histórica compañera sosteniendo la marca mientras él empieza de cero en América, un canal que apuesta fuerte a levantar el prime time con su incorporación.

Pero la interna tuvo más capítulos. Yanina Latorre, desde su programa en El Observador, reveló un dato que nadie del canal quería confirmar: “Cuando llamaron a Beto desde América, él pidió el horario de ‘LAM’. Eso es no tener códigos”, disparó.

Según la panelista, al negarle el horario estrella insistió en la franja de las 21:30. Finalmente, le ofrecieron todo lo que fuera después de las 22, dejando claro que el éxito del canal no se toca.