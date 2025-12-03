Nico Barros Schelotto, el Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”

Gimnasia está en la semifinal del Torneo Clausura y uno de los diferenciales de la campaña desde la legada de Fernando Zaniratto es el doble cinco conformado por Augusto Max y Nicoás Barros Schelotto. Del despliegue y la marca del tucumano a la pegada y el panorama del Heredero, se ha armado una buena dupla que le dio más presencia al centro del campo.

Además, como si fuera poco, la presencia del apellido Barros Schelotto le da un plus de pertenencia y el respaldo de los hinchas que ven con muy buenos ojos su constante evolución al punto de ser unos de los jugadores mas parejos del equipo. El clásico ilusiona a todos los hinchas, incluso a aquellos que lo vivirán adentro de la cancha como el hijo de Guillermo.

“Es hermoso estar en este momento. Jugar la semifinal va a ser hermoso, en el Bosque, con nuestra gente. Hay que disfrutarlo. Se lo que representa para el club, tengo unas ganas bárbaras. Que el hincha se quede tranquilo que vamos a dejar la vida”, dijo Nicolás, consultado acerca del derby del lunes próximo. El volante eligió no pensar en favoritismos, más allá de que la situación de los equipos es distinta a la del clásico anterior. “Solo pienso en Estudiantes. Vamos a dejar la vida, vamos a dar todo. Toca meter, seguir y dejar a Gimnasia lo más alto posible. Vamos a intentar llegar a la final”, agregó.

A la hora de encontrar motivos del cambio, Barros Schelotto hizo hincapié en la confianza y seguridad que lograron tras el empate en el Monumental. “Creo que el grupo siempre estuvo unido y se hizo muy fuerte en los momentos duros. Ahora que estamos en una buena etapa seguimos fuertes. Hay una calidad humana increíble”, expresó el zurdo volante.

Formado futbolísticamente en Los Ángeles, ni en el mejor de sus sueños imaginó terminar el año como titular en Gimnasia. “La realidad superó la expectativas que tenía para este año. Toca disfrutar el momento y meterle para adelante. Siempre pensamos que podemos ganar, que podemos alcanzar un resultado positivo”, dijo Barros Schelotto, que fue parte de la Reserva que hoy jugará a la final y no se olvida de sus compañeros: “Voy a estar alentando a los chicos. Ojalá les toque ganar porque están muy bien”.

“Yo soy una pieza más del equipo. Como lo fui en Reserva ahora lo soy en Primera. Tiro para adelante como siempre para llevar a Gimnasia lo más arriba posible. Es un clásico, una semifinal, pero en la semana lo voy a llevar tranquilo, como siempre”, cerró el volante albiazul.