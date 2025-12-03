Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |SE COMIENZA A PALPITAR EL CLÁSICO DEL LUNES

Nico Barros Schelotto, el Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”

El hijo del Mellizo está convencido de las virtudes del equipo en las distintas facetas del juego, disfruta de la seguidilla de triunfos y espera con ansias el derby: “Se lo que representa para el club”

Nico Barros Schelotto, el Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”

Nicolás Barros Schelotto es titular indiscutido para Zaniratto

3 de Diciembre de 2025 | 03:54
Edición impresa

Gimnasia está en la semifinal del Torneo Clausura y uno de los diferenciales de la campaña desde la legada de Fernando Zaniratto es el doble cinco conformado por Augusto Max y Nicoás Barros Schelotto. Del despliegue y la marca del tucumano a la pegada y el panorama del Heredero, se ha armado una buena dupla que le dio más presencia al centro del campo.

Además, como si fuera poco, la presencia del apellido Barros Schelotto le da un plus de pertenencia y el respaldo de los hinchas que ven con muy buenos ojos su constante evolución al punto de ser unos de los jugadores mas parejos del equipo. El clásico ilusiona a todos los hinchas, incluso a aquellos que lo vivirán adentro de la cancha como el hijo de Guillermo.

LEA TAMBIÉN

¿Bono optativo para los socios?

“Es hermoso estar en este momento. Jugar la semifinal va a ser hermoso, en el Bosque, con nuestra gente. Hay que disfrutarlo. Se lo que representa para el club, tengo unas ganas bárbaras. Que el hincha se quede tranquilo que vamos a dejar la vida”, dijo Nicolás, consultado acerca del derby del lunes próximo. El volante eligió no pensar en favoritismos, más allá de que la situación de los equipos es distinta a la del clásico anterior. “Solo pienso en Estudiantes. Vamos a dejar la vida, vamos a dar todo. Toca meter, seguir y dejar a Gimnasia lo más alto posible. Vamos a intentar llegar a la final”, agregó.

A la hora de encontrar motivos del cambio, Barros Schelotto hizo hincapié en la confianza y seguridad que lograron tras el empate en el Monumental. “Creo que el grupo siempre estuvo unido y se hizo muy fuerte en los momentos duros. Ahora que estamos en una buena etapa seguimos fuertes. Hay una calidad humana increíble”, expresó el zurdo volante.

LEA TAMBIÉN

La Reserva juega una final histórica con Boca

Formado futbolísticamente en Los Ángeles, ni en el mejor de sus sueños imaginó terminar el año como titular en Gimnasia. “La realidad superó la expectativas que tenía para este año. Toca disfrutar el momento y meterle para adelante. Siempre pensamos que podemos ganar, que podemos alcanzar un resultado positivo”, dijo Barros Schelotto, que fue parte de la Reserva que hoy jugará a la final y no se olvida de sus compañeros: “Voy a estar alentando a los chicos. Ojalá les toque ganar porque están muy bien”.

LEA TAMBIÉN

El finalista tendrá menos descanso

“Yo soy una pieza más del equipo. Como lo fui en Reserva ahora lo soy en Primera. Tiro para adelante como siempre para llevar a Gimnasia lo más arriba posible. Es un clásico, una semifinal, pero en la semana lo voy a llevar tranquilo, como siempre”, cerró el volante albiazul.

LEA TAMBIÉN

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Bono optativo para los socios?
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba

¿Bono optativo para los socios?

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

Nico Barros Schelotto, el Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026
Últimas noticias de Deportes

Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas

Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino

¡Confirmado! Los Pumas compartirán con Fiji, España y Canadá el Grupo C del Mundial de Rugby

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión
Espectáculos
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
Luego de la operación: la familia de José Alperovich aportó detalles y habló de Marianela Mirra
Valeria Mazza se metió en la polémica y se distanció de Pampita: “Soy diferente, yo jamás he cobrado”
Otra grieta en el mundo del espectáculo: Pampita defendió su decisión de cobrar las entrevistas
Evangelina Anderson sobre Ian Lucas: crecen los rumores de romance
La Ciudad
Fuerte retroceso de la UNLP en un ranking regional y Argentina se queda sin representantes en el top 50
Cuenta DNI activó hoy una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Por qué este miércoles no hay clases en las escuelas secundarias de La Plata
Arranca este miércoles un mini verano en  La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Policiales
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
VIDEO. El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral
Política y Economía
Chiqui Tapia “tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares” que hizo la AFA
Pergamino: el juicio por contaminación con agrotóxicos fue postergado para febrero
Tandil se prepara para una Fiesta del Queso con amplia agenda y participación empresarial
Tandil ajusta el contrato de la obra de pavimento en siete cuadras
ARBA suspenderá a agentes de recaudación que retuvieron más de $100 millones y no los ingresaron

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla