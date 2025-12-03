Esta miércoles se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Rugby 2027 que se disputará en Australia. Es así que quedó confirmado que el seleccionado de Los Pumas compartirán el Grupo C junto a Fiji, España y Canadá.

Los dirigidos por Felipe Contepomi podrían cruzarse con Uruguay en los octavos de final, mientras que en cuartos podría darse un tremendo choque frente a Irlanda, una selección con la que tienen mucha historia.

Así quedaron conformados todos los grupos:

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal

Grupo E: Japón, Francia, Estados Unidos y Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Simbabue