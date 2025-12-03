El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Auguadra
Esta miércoles se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Rugby 2027 que se disputará en Australia. Es así que quedó confirmado que el seleccionado de Los Pumas compartirán el Grupo C junto a Fiji, España y Canadá.
Los dirigidos por Felipe Contepomi podrían cruzarse con Uruguay en los octavos de final, mientras que en cuartos podría darse un tremendo choque frente a Irlanda, una selección con la que tienen mucha historia.
Así quedaron conformados todos los grupos:
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal
Grupo E: Japón, Francia, Estados Unidos y Samoa
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Simbabue
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Director: Raúl Kraiselburd.
