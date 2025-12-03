Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

¡Confirmado! Los Pumas compartirán con Fiji, España y Canadá el Grupo C del Mundial de Rugby

¡Confirmado! Los Pumas compartirán con Fiji, España y Canadá el Grupo C del Mundial de Rugby
3 de Diciembre de 2025 | 07:01

Escuchar esta nota

Esta miércoles se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Rugby 2027 que se disputará en Australia. Es así que quedó confirmado que el seleccionado de Los Pumas compartirán el Grupo C junto a Fiji, España y Canadá.

Los dirigidos por Felipe Contepomi podrían cruzarse con Uruguay en los octavos de final, mientras que en cuartos podría darse un tremendo choque frente a Irlanda, una selección con la que tienen mucha historia.

Así quedaron conformados todos los grupos:

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá

LE PUEDE INTERESAR

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

LE PUEDE INTERESAR

El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal

Grupo E: Japón, Francia, Estados Unidos y Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Simbabue

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba

La Ciudad ya tiene el nuevo Código de Ordenamiento Urbano

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

¿Bono optativo para los socios?

El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
Últimas noticias de Deportes

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”

¿Bono optativo para los socios?

La Reserva juega una final histórica con Boca
Policiales
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
VIDEO. El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral
Política y Economía
El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Auguadra
Por las fugas del PJ, La Libertad Avanza en Diputados
Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto
El PRO y la UCR quieren ser la tercera minoría
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
La Ciudad
Arranca este miércoles un mini verano en  La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
Espectáculos
Reacción de Evangelina Anderson ante la consulta por Ian Lucas: crecen los rumores de romance
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
“Nueve Auras”: reconstruyendo a Fabián Bielinski, ese relámpago en la botella
Horacio D’Alessandro: adiós a un creador digital y un artista “de lo que queda”
Nancy Pazos, sin filtros contra Leuco: “Le sacamos la ficha finalmente”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla