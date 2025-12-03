Qué dicen los hinchas del clásico histórico

Gimnasia y Estudiantes serán protagonistas de un clásico histórico el próximo lunes a las 17 en el Bosque, ya que en medio estará un boleto para acceder a la final del Torneo Clausura. Más allá que restan varios días para jugarse este crucial encuentro, los hinchas de ambos lados ya lo palpitan con mucha expectativa. La pasión, la incertidumbre, la ansiedad y también las cábalas son claves en un choque trascendental. Algunos además le dan mucha importancia al partido, mientras que otros le bajan la intensidad a lo que se pondrá en juego.

Por el lado de Gimnasia, muchos simpatizantes nunca se imaginaron este presente del equipo y sobre todo, que ocurra un Clásico Platense en una instancia de semifinal. En el caso de Melisa Zaccaro, socia del mens sana, dejó en claro que nunca se imaginó esta situación y que confía en el equipo. Además detalló la particularidad que vivió cuando el Lobo derrotó a Barracas Central como visitante: “La verdad que es inesperado, porque estábamos peleando ahí abajo. Estábamos muy mal. Al principio era alegría, ahora es ansiedad y nervios. El día del partido sentí que tuve como un ACV, del lado izquierdo. Cuando grité el gol se me puso dura la cara y dije `Voy a morir´. Pienso que hay que vivirlo con tranquilidad y es algo inesperado”.

Se espera un gran recibimiento para Gimnasia, en un clásico histórico / Web

Por el lado de Estudiantes, hay algunos hinchas que se lo toman con más tranquilidad y le bajan un tono al partido. Por lo menos, así lo vive Leonardo Firpo: “Te digo que creía que llegaba Gimnasia a la semifinal, porque tenía mejor equipo que Barracas. Hay que ganar como sea. 1-0 por lo menos. Para los hinchas de Gimnasia es el clásico más importante de la historia, pero para nosotros es un partido más. Contento por llegar a la semifinal, pero es un partido más”.

La gente de Estudiantes confía en el equipo para jugar en el Bosque / Web

Daniel Ruiz, es socio del Lobo casi desde que nació. A sus 50 años, acompañó en las buenas y en las malas a su equipo, y hasta se imaginó que se iba a dar este clásico en semifinales. Además le restó importancia a las especulaciones de ser perjudicado ante Barracas Central, por la influencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia. Ante esto, confía en hacer historia y pasar a la final: “Hace un mes atrás estábamos peleando otra cosa y ahora lo disfruto. Lo vivo, lo siento y estoy muy feliz. Nunca se me pasó por la cabeza que nos iban a voltear por Tapia. La verdad que confío en Gimnasia, porque confío en Zaniratto y veo como se armó. Confío y tengo mucha fe para el lunes”.

Algunos lo consideran el más importante de la historia y otros, le bajan la intensidad

Además, entre risas, le dejó un mensaje especial a su jefe: Voy a la cancha con la familia. Avísenle a mi jefe que el lunes no voy a trabajar”.

Su esposa Soledad lo vive de igual manera y hasta redobló la apuesta: “Para mí este es el clásico más importante de la historia. No tengo dudas. Estoy con todas las ganas de que nos vaya bien, porque nos merecemos esta alegría. Veníamos peleando otras cosas”.

Por su parte, Lucas Landeira es fanático del León y señaló que pese a la ansiedad general, está muy tranquilo, ya que confía en lo que puede dar el equipo. Y además, chicaneó al rival de toda la vida: “A Estudiantes lo veo bien. Tiene que jugar tranquilo y salir a ganar, como siempre. Es importante, porque no es clásico directamente. Clásico no se considera hace muchos años”.

Después, otro hincha del Pincha es Ramiro Pelayo, quien sí se mostró ansioso por lo que estará en juego, pero destacó que no es el clásico más importante de la historia: “Se viene un clásico infartante y desde que se confirmó el partido, estoy con una sensación extraña de emoción, miedo y todo. Es en la cancha de ellos y eso no sé si nos conviene o no. Quizás a ellos le da más peso, pero a su vez su localía puede pesar. Va a depender de ellos. Estudiantes tiene que ir tranquilo y sabiéndose mejor, por nombres. Desde el partido de la Sudamericana que no hay un partido así y desde ese, es el más importante. Pero considero que ese es el más importante, porque era en un torneo internacional”.

Por otro lado, Diego Márquez también disfruta del presente de Gimnasia y sueña con ganarle a Estudiantes, pero se mantiene clamo por una razón: en su familia, hay hinchas del Pincha: “En mi familia somos de Gimnasia y Estudiantes. Y aunque no lo creas, el nene mío vio conmigo el partido y se puso como loco. La verdad que lo estamos viviendo a pleno y disfrutando”.

LAS CÁBALAS

Sin dudas y a la hora de un clásico tan importante cómo el que se jugará, hay hinchas que apuestan a las tradicionales cábalas, mientras que otros no le dan tanta importancia. Para Dante Vigot, ir a ver a Gimnasia tiene que ser siempre con los amigos de toda la vida: “El lunes voy a ir a la cancha desde tempranito y si es por mí, el día anterior (entre risas). Mi cábala es ir siempre con los pibes, con los amigos del Lobo de siempre”. Y dejó en claro lo que significa Gimnasia para él: “Es una locura, porque uno siempre banca más allá de lo que pase. Gimnasia es familia, mi viejo. Los amigos de la cancha y el siempre estar ahí. Gimnasia es todo para mí y sin Gimnasia, estoy triste”.

Después Mariela Raffa y Justina Seimandi son dos amigas que siguen a Estudiantes desde siempre. Más allá de la ansiedad, destacan algo clave a la hora de cada partido: ir a los mismos lugares y usar la misma ropa: “La cábala es llevar la misma ropa, juntarse con la misma gente, la misma camiseta. Hay que mantener todo como está”.

Después Melisa Zaccaro tiene una cábala particular a la hora de acompañar a Gimnasia: la sirena de su hija. “Tengo una cábala que es de Roma, mi hija. Es una sirena de peluche y en la cola, tiene lentejuelas que pinchan. Le ponemos la bandera. Imaginate que al Bosque no puedo entrar con eso”, señaló.

Situación distinta es la de Ramiro Herrera, fanático de Estudiantes, quien destacó que no es muy cabulero. Sin embargo, a la hora de los clásicos, señaló que algunas veces ve el partido o en otros, sólo lo escucha: “Hay veces que lo escucho o que lo veo y viceversa. Hay clásicos que los vivo tranquilo. En un clásico, recuerdo que estaba en Plaza Paso y escuchaba el ambiente. Escuchaba eso y estaba en la plaza con los chicos”.

Muchos prefieren mantener los mismos rituales, mientras que otros, no le dan seriedad

Después los amigos Leonardo Firpo y Lucas Landeira tampoco son muy cabuleros, pero si realizan un ritual en cada partido: ver el partido con la familia. “La cábala es comer en familia y ganar”, señalaron.

Después Daniel Ruiz tampoco es fanático de las cábalas para alentar a Gimnasia, pero dejó en claro que repite un parámetro: “No tengo cábalas y no soy de creer en eso, pero voy siempre al mismo lugar. Y con la familia, eso sí”.

