Otra grieta en el mundo del espectáculo: Pampita defendió su decisión de cobrar las entrevistas y varias figuras dividieron sus opiniones

3 de Diciembre de 2025 | 07:34

La polémica en torno al cachet de Pampita para asistir a programas de televisión sigue sumando voces.

Vale recordar que, todo comenzó cuando la modelo admitió que tiene un presupuesto para dar entrevistas, algo que generó críticas inmediatas de figuras como Mario Pergolini y Yanina Latorre, y que terminó ampliándose tras la opinión de Valeria Mazza.  

Ahora, en la tele, Pampita fue directa y dejó en claro que no piensa retroceder: "Siempre cobro", afirmó al aire, al tiempo que agregó: "Todos lo saben y no lo voy a cambiar".

La conductora profundizó aún más sobre el motivo que la lleva a definir un cachet: "Siempre que paro le doy nota a todo el mundo, pero ir a un programa es como ir al psicólogo: estás tres horas y te preguntan de todo". 

Asimismo, antes de que Pampita reafirmara su posición, consultaron a distintas figuras del espectáculo para saber cómo veían su decisión.

Así, Evangelina Anderson fue una de las primeras en dar su opinión y, aunque diferenció su postura, se mostró totalmente afectuosa con la modelo.

Por su parte, Zaira Nara, no dudó en respaldar a su colega. Para ella, la postura de Pampita es completamente válida: "Me parece perfecto que se haga valer, todos trabajamos por un presupuesto y, si es más lo que el programa necesita de ella que ella del programa, no me parece mal".

Con posiciones enfrentadas, el debate sobre si las figuras deben o no cobrar por sus entrevistas continúa dividiendo aguas y Pampita, lejos de retroceder, sostiene su postura. 

