La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil

La República de los Niños de La Plata se vistió de fiesta en el marco de la celebración de su 74° aniversario, un evento que tuvo como eje central la asunción de las nuevas autoridades del Gobierno Infantil.

Promueve que estudiantes se apropien del sentido de ciudadanía, derechos y obligaciones en el marco de una república democrática. Las nuevas autoridades principales, provenientes de la Escuela Primaria N° 12, son Irene Bogliano (presidenta), Amanda Defelitto (vicepresidenta) y Bastián Carranza (jefe de Gabinete).

También juraron los senadores y senadoras. Por la Escuela Primaria N° 12, asumieron Juana Lezcano, Juan Pedro Segovia y Benjamín Canteros. De la Escuela Primaria N° 36, los legisladores son Simón Izurieta, Valentino Correa y Benjamín Mamani Pinto. Por la Escuela Primaria N° 38, los nombres son Ignacio Martínez Cipolla, Felipe Frisenda Riera y Milo Rusconi. Finalmente, del Colegio Club Universitario asumieron Renata Chiozzi, India Bautista y Felipe Monzón; y de la Escuela Primaria N° 10, Selene Romañuk Ojeda, León Fernández, Ana Tetamanti y Vera Gricel Zamorano.

En lo que respecta al gabinete, también por la Escuela Primaria N° 12, asumieron: Simón Miranda (Ministro de Salud), Alison Alejandra León (Ministra de Educación), Valentina Soto Titto (Ministra de Justicia), Agustín Almada (Ministro de Seguridad), Celeste Flores (Ministra de Ambiente), Benjamín Banegas (Ministro de Transporte), Ian Martins (Ministro de Ciencia y Tecnología) y Siomara Arribi (Ministra de Cultura y Recreación).

Las actividades fueron encabezadas por el Intendente, Julio Alak, junto a la ministra de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, quien felicitó a las nuevas autoridades. La República de los Niños, cuyo origen se remonta a 1949 e inauguración a 1951, es considerada el mayor emprendimiento infantil de Latinoamérica y el primer parque temático del continente.