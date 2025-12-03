Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |EL JUICIO POR FALSO TESTIMONIO EXPONE NUEVAS CONTRADICCIONES

Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo

La nueva audiencia en los tribunales de La Plata apuntó directamente contra el relato de Patricia Godoy, una de los dos acusados

Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo

Marcelo Tagliaferro saliendo de la sala de audiencia / Roberto Acosta

3 de Diciembre de 2025 | 03:27
Edición impresa

La segunda audiencia del juicio por falso testimonio agravado contra Patricia Luján Godoy y Marcelo Tagliaferro dejó un dato central para la acusación: todos los vecinos que declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 contradijeron de manera directa la versión que Godoy sostuvo durante años, aquella que había colocado nuevamente bajo sospecha a Osvaldo “Alito” Martínez, el único imputado del cuádruple femicidio de La Loma que terminó absuelto en todas las instancias.

Voceros judiciales explicaron que durante la jornada declararon seis testigos que viven en las inmediaciones de la casa de Martínez. Todos coincidieron en un punto clave: Martínez llegó a su domicilio en la noche anterior al homicidio alrededor de las 20.30 o 21, estacionó el auto y no volvió a salir en toda la noche, exactamente como él siempre declaró. Esa reconstrucción choca frontalmente con la afirmación de Godoy, quien había asegurado que lo vio regresar después de la medianoche “en cuero”, bajando de un auto desconocido.

La exposición de los vecinos fue contundente. Relataron que vieron ingresar el auto de Martínez, escucharon el portón cerrarse y no registraron movimiento alguno hasta la mañana siguiente, cuando la policía llegó a su casa mientras él ya estaba detenido. “No pasó nada en ese lugar durante la noche”, remarcaron. Uno de los testigos también declaró haber sido parte del allanamiento realizado en la vivienda, y detalló que solo vio a los investigadores levantar una prenda que creyó que pertenecía a una de las víctimas, sin otros elementos de relevancia.

Otro momento significativo de la audiencia fue la declaración del ex cuñado de Godoy, quien aportó datos sobre el contexto emocional y personal en el que ella habría realizado su testimonio original. Según refirió, Godoy atravesaba un período de extrema vulnerabilidad por el suicidio de una de sus hijas y se había involucrado de manera intensa en causas vinculadas a víctimas. Según el testigo, esa situación la habría acercado al padre de una de las chicas asesinadas, quien buscaba sostener la acusación contra Martínez.

El juicio oral, que intenta determinar si Godoy y el remisero Tagliaferro mintieron en sus declaraciones para incriminar a Martínez, surge de la orden del tribunal del primer debate oral del caso. En aquel proceso, ambas declaraciones fueron determinantes para orientar la investigación en una dirección que, con el tiempo, quedó desacreditada por las pericias científicas y por la falta de evidencia objetiva.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 y la acusación está a cargo del fiscal Mariano Sibuet. Tagliaferro es defendido por Gonzalo Escaray, mientras que Martínez, reconocido como particular damnificado, está representado por Sebastián Chouela y Belén Chapur.

LE PUEDE INTERESAR

Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral

El caso vuelve a poner en escena una de las páginas más dolorosas y controvertidas de la historia criminal de La Plata. En la madrugada del 27 de noviembre de 2011, en un PH de calle 28 entre 41 y 42, fueron asesinadas Susana De Barttole (63), su hija Bárbara Santos (29), la niña Micaela Galle (11) y la amiga de la familia, Marisol Pereyra (35). La masacre generó conmoción nacional y derivó en una investigación plagada de irregularidades que hoy, más de una década después, continúa revisándose.

Tras esta segunda audiencia, la fiscalía considera que la prueba testimonial permitió “depurar” el cuadro probatorio y dejar en evidencia las inconsistencias de Godoy. El debate continuará el jueves 4 de diciembre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes

Qué dicen los hinchas del clásico histórico

La Ciudad ya tiene el nuevo Código de Ordenamiento Urbano

La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

La Reserva juega una final histórica con Boca

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba
Últimas noticias de Policiales

Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell

El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja

Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata

Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral
Información General
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Espectáculos
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
“Nueve Auras”: reconstruyendo a Fabián Bielinski, ese relámpago en la botella
Horacio D’Alessandro: adiós a un creador digital y un artista “de lo que queda”
Nancy Pazos, sin filtros contra Leuco: “Le sacamos la ficha finalmente”
“No pago por amor”: el motivo por el que Baby Etchecopar no se habla con un hijo
Deportes
Qué dicen los hinchas del clásico histórico
El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
¿Bono optativo para los socios?
La Reserva juega una final histórica con Boca
Pablo Aguiar: “Es un momento muy lindo que se está viviendo en el club”
La Ciudad
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla