Millonario escruche a una mujer en Romero

Una mujer de 46 años sufrió un tremendo disgusto, en la jornada de ayer, debido a que luego de ausentarse por algunas horas de su casa, por la tarde la encontró en un completo desorden y sin sus ahorros, entre otras pertenencias.

Así lo dieron a conocer voceros policiales del caso, quienes precisaron que el escruche fue cometido en una vivienda de 161 entre 35 y 36, de la localidad platense de Melchor Romero.

“POR LA VENTANA BALCÓN”

Uno de los investigadores aseguró que los ladrones se colaron en esa propiedad luego de que violentaran “la ventana balcón del patio interno, que estaba abierta”.

Sobre la imagen con la que se topó la damnificada, graficó que “los principales ambientes de la casa estaban revueltos”.

En cuanto a los faltantes que la mujer pudo certificar, el pesquisa aseguró que “le robaron 2 millones de pesos, una notebook marca HP, una desmalezadora marca Einhgel, una bordeadora Black & Decker, un auricular marca Hyper y un juego de llaves de la casa”.

“La señora no quiso profundizar la búsqueda de otros faltantes para no entorpecer luego el trabajo de la Policía Científica. Pero dijo en su denuncia que si después comprueba que le sustrajeron más cosas, lo dará a conocer” citó el vocero.

Y precisó que la ventana balcón “quedó forzada y descarrilada”.