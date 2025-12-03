Prada compra Versace por US$ 1.400 millones

El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
El grupo espera que el acuerdo sirva para relanzar la marca del gigante de la moda, tras un rendimiento flojo desde 2020
El Grupo Prada anunció ayer que ha comprado oficialmente a su rival de moda en Milán, Versace, en un acuerdo de 1.250 millones de euros (casi 1.400 millones de dólares) que coloca a la casa de moda conocida por sus siluetas sensuales bajo el mismo techo que la estética del “chic feo” de Prada y el atractivo juvenil de Miu Miu.
Cabe decir que el “Chic feo” es un estilo de moda que combina elementos estéticamente discordantes o inesperados para crear un look que, a pesar de no ser convencionalmente atractivo, resulta interesante e intelectual.
Se espera que el anticipado acuerdo relance la fortuna de Versace, después de un rendimiento mediocre tras la pandemia como parte del grupo de lujo estadounidense Capri Holdings. Prada dijo en un comunicado de una línea que la adquisición se había completado tras recibir todas las autorizaciones regulatorias. El heredero de Prada, Lorenzo Bertelli, dirigirá la próxima fase de Versace como presidente ejecutivo, además de sus funciones como director de marketing del grupo y jefe de sostenibilidad.
El hijo de la codirectora creativa Miuccia Prada y del veterano presidente del Grupo Prada, Patrizio Bertelli, ha dicho que no espera realizar cambios ejecutivos rápidos en Versace. Pero Bertelli ha señalado que la empresa, que se encuentra entre las 10 marcas más reconocidas del mundo, ha estado rindiendo por debajo de su potencial en el mercado. Prada ha subrayado que la marca Versace, con 47 años de historia, ofrece un “significativo potencial de crecimiento no explotado”.
Versace ha emprendido un relanzamiento creativo bajo un nuevo diseñador, Dario Vitale, quien presentó su primera colección durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre. Anteriormente había sido jefe de diseño en Miu Miu, pero su traslado a Versace no estaba relacionado con el acuerdo de Prada, según han dicho los ejecutivos. Capri Holdings, que posee Michael Kors y Jimmy Choo, pagó 2.000 millones de dólares por Versace en 2018, pero ha tenido problemas para posicionar el perfil audaz de Versace en la reciente era del “lujo silencioso”.
Versace representó el 20% de los ingresos de Capri Holdings de 5.200 millones de euros en 2024. Una presentación para analistas sobre el acuerdo de Prada indicó que Versace representaría el 13% de los ingresos pro forma (estimación de los ingresos futuros de una empresa, elaborada a partir de datos históricos y pronósticos de ventas) del Grupo Prada, con Miu Miu alcanzando el 22% y Prada el 64%. El Grupo Prada, que también incluye el calzado de Church’s, reportó un aumento del 17% en los ingresos a 5.400 millones de euros el año pasado.
El Grupo Prada ya ha comenzado los preparativos para incorporar a su rival de la misma ciudad, Versace, en su sistema de fabricación italiano, un motivo de orgullo para el grupo. “Hacer un bolso para una marca u otra, el conocimiento es el mismo”, dijo Bertelli a los periodistas la semana pasada en la fábrica de artículos de cuero del grupo en Scandicci, que ya fabrica bolsos para las marcas Prada y Miu Miu y pronto añadirá Versace .
El Grupo Prada ha invertido 60 millones de euros en su cadena de suministro este año, incluyendo una nueva fábrica de artículos de cuero cerca de Siena, una nueva fábrica de prendas de punto cerca de Perugia, así como el aumento de la producción en su fábrica de calzado de Church’s en Reino Unido y la expansión de otra fábrica toscana. Esto se suma a 200 millones de euros en inversiones de 2019 a 2024.
Los esfuerzos de Prada incluyen una academia que ha formado a unos 570 nuevos artesanos en los últimos 25 años en una academia de formación interna que opera en las regiones de Toscana, Marche, Veneto y Umbría. El año pasado, Prada contrató al 70% de los 120 artesanos que se formaron en la academia. El número de aprendices aumentó un 28% a 152 este año.
