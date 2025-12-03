110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital

El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Millonario plan de inversión para exportar gas natural líquido desde el Puerto La Plata
Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes
Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Dichiara electo nuevamente como titular de la Cámara baja de la Provincia
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Terapistas ocupacionales firmaron un convenio de inclusión laboral
Se viene la primera fiesta de la Frutilla en el playón de Meridiano V
Actividades: charla de arte, peña de fin de año, taller y feria de emprendedores
El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Nuevas investigaciones revelan que revisar el teléfono de manera automática fragmenta la atención, altera la memoria y modifica el funcionamiento del cerebro
Desbloquear el celular se ha vuelto en los últimos años un gesto tan automático como respirar. Lo hacemos sin pensarlo, en medio de una conversación, mientras trabajamos o incluso antes de dormir. Pero esa acción mínima, repetida decenas —o cientos— de veces por día, está teniendo un impacto mucho más profundo del que imaginamos. Nuevas investigaciones demuestran que este hábito cotidiano no sólo afecta la concentración: también está modificando la manera en que funciona el cerebro.
Un análisis difundido por The Washington Post compila evidencia reciente que muestra cómo la memoria y la atención se están viendo alteradas por el uso compulsivo del teléfono. No se trata sólo de distracción: cada vez que interrumpimos lo que estamos haciendo para revisar la pantalla, el cerebro entra en un proceso llamado “cambio de tarea”. Ese salto constante entre actividades fragmenta la atención, reduce la capacidad de enfocarse y debilita la profundidad cognitiva. Cuantas más veces ocurre, más difícil se vuelve sostener procesos mentales prolongados.
Como demostró un estudio de la Singapore Management University, el simple acto de desbloquear la pantalla repetidamente interrumpe la consolidación de recuerdos, porque el cerebro no alcanza a completar los procesos internos antes de ser desviado hacia una nueva microtarea. Esto genera una especie de “ruido interno” que erosiona la memoria y alimenta un estado de dispersión permanente.
Un hallazgo clave surge de la minería de datos: superar los 110 desbloqueos por día coloca a cualquier usuario en la categoría de “alto riesgo” de adicción digital.
El dato resulta aún más inquietante cuando se compara con la percepción de las personas. Mientras muchos aseguran que miran su teléfono unas diez veces por jornada, las aplicaciones que registran estos movimientos muestran otra realidad: más de 300 interacciones diarias en numerosos casos.
La neurociencia explica por qué este hábito se vuelve tan difícil de controlar. La psiquiatra y especialista en adicciones Anna Lembke señala que los celulares activan las mismas vías de recompensa que el alcohol o ciertas drogas. Cada notificación, cada mensaje y hasta cada actualización del feed genera una pequeña liberación de dopamina. Ese chispazo químico refuerza el circuito del hábito y alimenta una compulsión automática, acompañada de irritabilidad o ansiedad cuando el dispositivo no está cerca.
LE PUEDE INTERESAR
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
LE PUEDE INTERESAR
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Los cambios no se quedan ahí. Estudios de resonancia magnética detectaron que, tras apenas 72 horas sin teléfono, las zonas del cerebro asociadas al deseo y la recompensa muestran patrones alterados similares a los de otras adicciones conductuales. Es decir, el celular no solo capta nuestra atención: está reconfigurando los mecanismos profundos con los que el cerebro gestiona el placer, la memoria y la concentración.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí