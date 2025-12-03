Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata

Más de 100 allanamientos, algunos en La Plata / EL DIA

Cuatro hombres fueron acusados de poseer y distribuir material pornográfico infantil en internet, en el marco de nuevos procedimientos judiciales y policiales realizados en distintos puntos de la Provincia, algunos en La Plata.

El operativo, coordinado por el Ministerio Público y encabezado por el procurador Julio Conte-Grand, apuntó a desarticular redes dedicadas al abuso sexual infantil en línea, la distribución de material de explotación y casos de grooming. Fiscales especializados de toda la provincia trabajaron en conjunto, entre ellos los referentes platenses Cecilia Corfield y Hugo Tesón.

En total, se investigó a 112 personas -entre ellas tres menores que compartían contenido ilegal- y se identificaron 40 chicos conviviendo con los sospechosos. También se detectaron cuatro adultos que trabajaban con infancias y dos integrantes de fuerzas de seguridad.

Los allanamientos incluyeron tres unidades carcelarias y revelaron uso de inteligencia artificial para generar material ilícito. Se secuestraron 81 computadoras, 211 celulares y casi 200 dispositivos.