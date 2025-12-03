Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Millonario plan de inversión para exportar gas natural líquido desde el Puerto La Plata
Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes
Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Dichiara electo nuevamente como titular de la Cámara baja de la Provincia
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Terapistas ocupacionales firmaron un convenio de inclusión laboral
Se viene la primera fiesta de la Frutilla en el playón de Meridiano V
Actividades: charla de arte, peña de fin de año, taller y feria de emprendedores
El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con motivo de la celebración de los 140 años del Colegio Nacional de la UNLP, exalumnos decidieron reunir en una cena a todas las promociones de la institución. El evento, que marcará un hecho histórico, ya logró sumar a 2.000 graduados de distintas generaciones. Desde un asistente de 97 años - promoción 1945 - hasta jóvenes del 2024, la cena del viernes 5 promete iniciar una nueva tradición.
La convocatoria, que superó todas las expectativas, obligó a cerrar la venta de entradas por cuestiones organizativas.
“No imaginábamos semejante respuesta”, señaló Pablo Di Plácido, integrante del Centro de Ex Alumnos, que organizó el encuentro junto a delegados por décadas. La celebración se realizará en los dos patios del colegio y contará con servicio del buffet. Además, hay consumiciones incluidas.
El objetivo de la convocatoria es, además de celebrar el aniversario, relanzar el Centro de Ex Alumnos, que prepara actividades para 2026 como talleres de teatro, un coro y jornadas artísticas para egresados y estudiantes. También proyectan recuperar 30 bancos históricos para reconstruir un aula “de época”.
La expectativa es que esta cena se convierta en una cita anual para volver a unir a todas las promociones del emblemático colegio universitario.
LE PUEDE INTERESAR
En Berisso y Ensenada puede faltar el agua
LE PUEDE INTERESAR
Terapistas ocupacionales firmaron un convenio de inclusión laboral
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí