Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

Con motivo de la celebración de los 140 años del Colegio Nacional de la UNLP, exalumnos decidieron reunir en una cena a todas las promociones de la institución. El evento, que marcará un hecho histórico, ya logró sumar a 2.000 graduados de distintas generaciones. Desde un asistente de 97 años - promoción 1945 - hasta jóvenes del 2024, la cena del viernes 5 promete iniciar una nueva tradición.

La convocatoria, que superó todas las expectativas, obligó a cerrar la venta de entradas por cuestiones organizativas.

“No imaginábamos semejante respuesta”, señaló Pablo Di Plácido, integrante del Centro de Ex Alumnos, que organizó el encuentro junto a delegados por décadas. La celebración se realizará en los dos patios del colegio y contará con servicio del buffet. Además, hay consumiciones incluidas.

El objetivo de la convocatoria es, además de celebrar el aniversario, relanzar el Centro de Ex Alumnos, que prepara actividades para 2026 como talleres de teatro, un coro y jornadas artísticas para egresados y estudiantes. También proyectan recuperar 30 bancos históricos para reconstruir un aula “de época”.

La expectativa es que esta cena se convierta en una cita anual para volver a unir a todas las promociones del emblemático colegio universitario.