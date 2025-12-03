La Reserva de Gimnasia juega una final histórica con Boca: hora, formaciones y TV

Guardia alta: confirmaron el árbitro y el VAR para el clásico platense de semifinales
Esta noche en la cancha de Banfield se definirá el campeón del Torneo Proyección Clausura 2025 cuando desde las 19:30 se enfrenten Gimnasia y Boca. El encuentro, que se jugará en el escenario neutral del estadio Florencio Sola comenzará a las 19.30, el árbitro será Matías Ansede y la televisación será a través de ESPN Premium, TNT Sports y la plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol.
Formado por Fernando Zaniratto y con la conducción de Ricardo Kuzemka en las últimas fechas, el equipo albiazul llegó hasta las instancias decisivas luego de quedar tercero en la Zona B con 29 puntos, producto de ocho triunfos, cinco empates, tres derrotas con 22 goles a favor y 14 en contra. Esa buena ubicación en la tabla le permitió jugar como local el primer partido de los play off, circunstancia que se repitió en el resto de los compromisos mano a mano. Así, siempre en Estancia Chica, Gimnasia derrotó 2-0 a Newell’s, 3-1 a San Lorenzo y 4-0 a Argentinos Juniors en semifinales para acceder a la gran final de esta noche.
El goleador Jorge De Asís, que viene de convertir tres goles en la semifinal ante Argentinos Juniors, es la gran figura de un equipo que mostró solidez en el arco con Julián Kadijevic, que tiene liderazgo defensivo con Juan Cruz Cortazzo, y que tiene rendimientos individuales muy altos en Pablo Aguiar, Santino López García y Cayetano Bolzán. Además, se adaptó bien al centro del campo Diego Mastrángelo, quien ocupa el lugar que dejó vacante Nicolás Barros Schelotto.
Por su parte, el Xeneize logró la mejor ubicación posible en la Zona A ya que con sus 33 unidades -a partir de 10 victorias, tres igualdades, tres caídas, 24 goles a favor y 11 en contra- superó a todos sus adversarios de grupo. De local en toda la etapa de play off, primero eliminó a Lanús (1 a 0), luego superó a Instituto por 4-2 en los penales (0-0 en el tiempo reglamentario) y finalmente le ganó 2-0 a River Plate en el Superclásico disputado en Ezeiza.
