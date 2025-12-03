Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |EL COSTO DE VIDA EN LA CIUDAD

Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%

Según un estudio que realizan en la UNLP para la Cámara de Comercio, el rubro Alimentos y Bebidas superó el promedio general con el 2,8%. En el año, el costo de vida local suma 26,8% y el interanual llegó a 29,5%

3 de Diciembre de 2025 | 03:07
Edición impresa

La dinámica de precios en La Plata mostró en noviembre una variación mensual del 2,2%, replicando el mismo nivel de incremento de octubre.

El Índice de Precios Básicos de La Plata (IPbsp), elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP para la Cámara de Comercio, sitúa el acumulado del año (enero-noviembre) en 26,8% y la inflación interanual en un significativo 29,5%.

En el país, según el Indec, la inflación de octubre fue del 2,3%. Habrá que esperar hasta la semana próxima para conocer el índice nacional de noviembre.

El principal motor de este incremento fue, una vez más, la categoría de Alimentos y Bebidas, que registró una suba del 2,8% en noviembre y se aceleró cerca de medio punto porcentual (p.p.) con respecto a octubre. Este rubro tiene un peso determinante, en el orden del 50%, en la canasta básica familiar.

Dentro de este grupo, el sub-rubro de alimentos para consumo en el hogar fue el que mayor presión ejerció, alcanzando un aumento del 3%, lo que sugiere que las estructuras de costos de primera necesidad aún no logran estabilizarse y trasladan inmediatamente las variaciones a la góndola.

El segundo rubro de mayor incidencia fue Transporte y Combustibles (+4,2%). La variación fue 1,5 punto porcentual mayor a la registrada en octubre, siendo el rubro de mayor aceleración en el crecimiento de precios. El resultado respondió principalmente al aumento de los combustibles (+4,2%), 1,9 p.p. por encima de octubre, y en menor medida a la actualización de la tarifa de transporte público (+4,2%), 0,3 p.p. mayor respecto del mes previo.

LE PUEDE INTERESAR

Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes

LE PUEDE INTERESAR

Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates

La estabilidad del índice general se explica por la dinámica más contenida de otros rubros, se analiza. Aunque Servicios (con una ponderación del 15,4% en el cálculo total) y Transporte y Combustibles (16,1%) continuaron actualizando sus precios de mercado, la Indumentaria (12,5%) e Higiene y Limpieza (5,3%) mostraron variaciones más moderadas.

El panorama exhibe impulsores segmentados: mientras lo esencial (la comida) se acelera, otros bienes y servicios siguen una pauta de aumentos controlados o ya aplicados en meses anteriores.

La persistencia de esta tasa alta de inflación, cercana al 30% en la medición anual, obliga a los hogares platenses a reconfigurar constantemente sus patrones de consumo, priorizando alimentos básicos y restringiendo gastos en rubros más elásticos.

La continuidad en el 2,2% mensual, si bien no es un incremento, impide la recuperación real de los salarios.

VEHÍCULOS Y PROPIEDADES, ARRIBA

Al margend e los precios, el estudio tiene un capítulo de actividad económica referido al mercado de bienes durables.

La venta de vehículos nuevos registró un notable aumento interanual del 19,8% en noviembre, superando ampliamente al nivel de la Provincia (+1,2%) y contrapuesto a la caída Nacional (-2,0%).

Esta reactivación se confirma en el acumulado anual. Con 12.318 inscripciones de enero a noviembre de 2025, se superó en 21 puntos porcentuales el promedio histórico de los últimos seis años (10.200 unidades).

En contraste, el mercado de vehículos usados mostró cautela, con una caída del 15,5% en las transferencias frente a noviembre de 2024, aunque el acumulado anual de transferencias alcanzó las 36.402 operaciones, superando en 10 puntos porcentuales la media histórica, se señala en el informe.

Respecto al sector de propiedades, las transacciones inmobiliarias muestran datos positivos. Las operaciones de compraventa crecieron en octubre 2025 un 26,3% en términos interanuales.

El saldo acumulado de escrituraciones (enero - octubre 2025) fue del 36,3% respecto al mismo periodo de 2024. Este impulso se asigna, principalmente, a la reactivación crediticia: la cantidad de hipotecas en el periodo enero - octubre es cinco veces superior a las hipotecas del mismo periodo de 2024. El resurgimiento del crédito, luego, es el principal factor que dinamiza la venta de viviendas.

El estudio se basa en el relevamiento de 63 productos de una canasta básica de bienes y servicios, con productos de primeras marcas en supermercados y comercios de barrio platenses. Los ponderadores de cada rubro surgen de la Encuesta de Gasto de Hogares 2018 realizada por INDEC para la Provincia de Buenos Aires.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes

Qué dicen los hinchas del clásico histórico

La Ciudad ya tiene el nuevo Código de Ordenamiento Urbano

La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

La Reserva juega una final histórica con Boca

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba
Últimas noticias de La Ciudad

Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes

Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates

$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo

La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Información General
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Deportes
Qué dicen los hinchas del clásico histórico
El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
¿Bono optativo para los socios?
La Reserva juega una final histórica con Boca
Pablo Aguiar: “Es un momento muy lindo que se está viviendo en el club”
Espectáculos
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
“Nueve Auras”: reconstruyendo a Fabián Bielinski, ese relámpago en la botella
Horacio D’Alessandro: adiós a un creador digital y un artista “de lo que queda”
Nancy Pazos, sin filtros contra Leuco: “Le sacamos la ficha finalmente”
“No pago por amor”: el motivo por el que Baby Etchecopar no se habla con un hijo
Policiales
Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell
El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla