Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%

La dinámica de precios en La Plata mostró en noviembre una variación mensual del 2,2%, replicando el mismo nivel de incremento de octubre.

El Índice de Precios Básicos de La Plata (IPbsp), elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP para la Cámara de Comercio, sitúa el acumulado del año (enero-noviembre) en 26,8% y la inflación interanual en un significativo 29,5%.

En el país, según el Indec, la inflación de octubre fue del 2,3%. Habrá que esperar hasta la semana próxima para conocer el índice nacional de noviembre.

El principal motor de este incremento fue, una vez más, la categoría de Alimentos y Bebidas, que registró una suba del 2,8% en noviembre y se aceleró cerca de medio punto porcentual (p.p.) con respecto a octubre. Este rubro tiene un peso determinante, en el orden del 50%, en la canasta básica familiar.

Dentro de este grupo, el sub-rubro de alimentos para consumo en el hogar fue el que mayor presión ejerció, alcanzando un aumento del 3%, lo que sugiere que las estructuras de costos de primera necesidad aún no logran estabilizarse y trasladan inmediatamente las variaciones a la góndola.

El segundo rubro de mayor incidencia fue Transporte y Combustibles (+4,2%). La variación fue 1,5 punto porcentual mayor a la registrada en octubre, siendo el rubro de mayor aceleración en el crecimiento de precios. El resultado respondió principalmente al aumento de los combustibles (+4,2%), 1,9 p.p. por encima de octubre, y en menor medida a la actualización de la tarifa de transporte público (+4,2%), 0,3 p.p. mayor respecto del mes previo.

La estabilidad del índice general se explica por la dinámica más contenida de otros rubros, se analiza. Aunque Servicios (con una ponderación del 15,4% en el cálculo total) y Transporte y Combustibles (16,1%) continuaron actualizando sus precios de mercado, la Indumentaria (12,5%) e Higiene y Limpieza (5,3%) mostraron variaciones más moderadas.

El panorama exhibe impulsores segmentados: mientras lo esencial (la comida) se acelera, otros bienes y servicios siguen una pauta de aumentos controlados o ya aplicados en meses anteriores.

La persistencia de esta tasa alta de inflación, cercana al 30% en la medición anual, obliga a los hogares platenses a reconfigurar constantemente sus patrones de consumo, priorizando alimentos básicos y restringiendo gastos en rubros más elásticos.

La continuidad en el 2,2% mensual, si bien no es un incremento, impide la recuperación real de los salarios.

VEHÍCULOS Y PROPIEDADES, ARRIBA

Al margend e los precios, el estudio tiene un capítulo de actividad económica referido al mercado de bienes durables.

La venta de vehículos nuevos registró un notable aumento interanual del 19,8% en noviembre, superando ampliamente al nivel de la Provincia (+1,2%) y contrapuesto a la caída Nacional (-2,0%).

Esta reactivación se confirma en el acumulado anual. Con 12.318 inscripciones de enero a noviembre de 2025, se superó en 21 puntos porcentuales el promedio histórico de los últimos seis años (10.200 unidades).

En contraste, el mercado de vehículos usados mostró cautela, con una caída del 15,5% en las transferencias frente a noviembre de 2024, aunque el acumulado anual de transferencias alcanzó las 36.402 operaciones, superando en 10 puntos porcentuales la media histórica, se señala en el informe.

Respecto al sector de propiedades, las transacciones inmobiliarias muestran datos positivos. Las operaciones de compraventa crecieron en octubre 2025 un 26,3% en términos interanuales.

El saldo acumulado de escrituraciones (enero - octubre 2025) fue del 36,3% respecto al mismo periodo de 2024. Este impulso se asigna, principalmente, a la reactivación crediticia: la cantidad de hipotecas en el periodo enero - octubre es cinco veces superior a las hipotecas del mismo periodo de 2024. El resurgimiento del crédito, luego, es el principal factor que dinamiza la venta de viviendas.

El estudio se basa en el relevamiento de 63 productos de una canasta básica de bienes y servicios, con productos de primeras marcas en supermercados y comercios de barrio platenses. Los ponderadores de cada rubro surgen de la Encuesta de Gasto de Hogares 2018 realizada por INDEC para la Provincia de Buenos Aires.