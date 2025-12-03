Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía |PARA TENER EN CUENTA

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves

3 de Diciembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

La segunda etapa del Plan de Ordenamiento Territorial, sancionada ayer en el Concejo Deliberante, se centra, fundamentalmente, en dos aspectos de la planificación de la Ciudad: las alturas máximas de las construcciones y las dimensiones de las viviendas, influyendo en las densidades de cada zona.

Este Código de Ordenamiento Urbano (COU) regula que la altura máxima de los edificios que se construyan de ahora en más no pueden superar el ancho de la calle en la que está emplazado. Por lo tanto, propone mayores elevaciones para avenidas (30 metros) y menores para calles de una mano (18 metros). Entre los cambios, recorta la altura máxima en el microcentro. Hasta ahora, los edificios podían alcanzar hasta 12 y 14 niveles y desde esta sanción no podrán superar los 10 en las avenidas. Sí se permitió ese máximo para la zona de la Circunvalación, donde hasta ahora había un límite de seis pisos.

Además, en el microcentro se elevaron las alturas en las calles de un sentido del microcentro. Hasta ahora podían tener seis niveles y en el futuro podrán alcanzar los ocho.En el resto del casco histórico se permiten construcciones de 10 niveles en las avenidas y seis, en las calles angostas continuará siendo de seis.

Una de las novedades es la habilitación a la elevación de las construcciones por fuera del cuadrado. Las avenidas de la zona Norte, a la altura de Tolosa, y la zona Oeste (San Carlos y Los Hornos) tendrán habilitada la posibilidad de construir hasta seis niveles en las avenidas principales cercanas al casco (la 526, la 137 y la 143) y en el área más alejada del Oeste, hasta cuatro. En algunas avenidas del sur, como la 122; la 1; la 7: la 19 y la 25, en segmentos puntuales cercanos a la Circunvalación, también se podrá elevar el nivel de los edificios hasta cuatro pisos.

El resto de la periferia, desde Villa Elisa, City Bell, Gonnet y El Peligro hasta Abasto, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo, sólo se permitirán construcciones de tres pisos, a fin de preservar el espríritu residencial de esos barrios.

En conclusión, la nueva regulación limita construcciones superiores a 10 pisos en el casco fundacional, aunque las eleva en algunas calles angostas, pero permite su elevación en las localidades linderas al cuadrado, especialmente en la zona Oeste. Se espera que el impacto que sufran estos barrios en la próxima década sea el de un incremento en su densidad. De la mano de ese pronóstico se desprenderán necesidades como las consecuentes de un incremento del flujo vehicular, más cantidad de centros educativos y de locales comerciales, entre otras demandas urbanísticas.

LE PUEDE INTERESAR

Carolina Píparo adelantó su renuncia a Diputados para asumir un cargo en el Banco Nación

LE PUEDE INTERESAR

Scott Bessent suspendió su visita a Argentina tras la decisión de Milei de no ir al sorteo del Mundial

CUF: LAS DIMENSIONES

Un segundo aspecto que regula la nueva normativa es el de la cantidad de unidades funcionales (CUF) que se permiten por parcelas. Según indicó el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, esto depende de la zona donde esté emplazada la propiedad y de sus dimensiones.

Sólo las parcelas de menos de 200 metros cuadrados quedan exceptuadas del CUF. El resto tendrá un coto a la cantidad de viviendas que pueden construirse por parcela y establece un mínimo de las dimensiones que puede tener cada unidad funcional, a partir de un cálculo que contempla la cantidad de pisos, de viviendas y la superficie total de la propiedad.

Resa explicó a EL DIA que el espíritu de esta medida es evitar la proliferación de monoambientes y, sin prohibirlos, incentivar la construcción de departamentos de 55 metros cuadrados en promedio. “Detectamos en el mercado una oferta demasiado abundante de monoambientes y de casas muy grandes. La medida busca propiciar la existencia de hogares de dimensiones intermedias”, justificó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La Ciudad ya tiene el nuevo Código de Ordenamiento Urbano

Qué se podrá construir y qué no en La Plata según el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”

¿Bono optativo para los socios?

La Reserva juega una final histórica con Boca
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Auguadra

Por las fugas del PJ, La Libertad Avanza en Diputados

Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto

El PRO y la UCR quieren ser la tercera minoría
Información General
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Policiales
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
VIDEO. El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral
Espectáculos
Otra grieta en el mundo del espectáculo: Pampita defendió su decisión de cobrar las entrevistas y varias figuras dividieron sus opiniones
Reacción de Evangelina Anderson ante la consulta por Ian Lucas: crecen los rumores de romance
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
“Nueve Auras”: reconstruyendo a Fabián Bielinski, ese relámpago en la botella
Horacio D’Alessandro: adiós a un creador digital y un artista “de lo que queda”
Deportes
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
¡Confirmado! Los Pumas compartirán con Fiji, España y Canadá el Grupo C del Mundial de Rugby
Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión
El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
¿Bono optativo para los socios?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla