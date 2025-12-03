Asaltan a un trabajador en la puerta de su casa

Un joven de 19 años fue asaltado durante la madrugada cuando dos delincuentes armados lo sorprendieron mientras llegaba a una vivienda de calle 68 entre 14 y 15. El hecho ocurrió cerca de las 0.30, cuando la víctima -empleado de un geriátrico- estacionaba su motocicleta Gilera VC 150 y fue abordado por dos hombres que circulaban en una moto tipo Tornado.

Según su relato, ambos descendieron del rodado y lo amenazaron con armas de fuego para exigirle todas sus pertenencias. Ante el temor de resultar herido, el joven entregó su mochila gris y negra, donde llevaba un tensiómetro, un termómetro y un saturómetro dentro de un bolso pequeño, elementos que utiliza diariamente en su trabajo. Luego, uno de los ladrones subió a su motocicleta y escapó por 68 hacia 19, mientras su cómplice huyó en la Tornado. La víctima los perdió de vista en dirección a Altos de San Lorenzo.

Por fortuna la víctima no resultó lesionada, sin embargo señaló que la zona estaba muy oscura, lo que aumenta el temor por los ataques nocturnos. También indicó que ambos llegaron a mostrar armas, aunque no pudo determinar si se trataba del mismo arma o si los dos estaban armados.

La denuncia quedó radicada en la comisaría y se investiga el recorrido de los delincuentes para intentar identificarlos.