El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Millonario plan de inversión para exportar gas natural líquido desde el Puerto La Plata
Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes
Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Dichiara electo nuevamente como titular de la Cámara baja de la Provincia
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Terapistas ocupacionales firmaron un convenio de inclusión laboral
Se viene la primera fiesta de la Frutilla en el playón de Meridiano V
Actividades: charla de arte, peña de fin de año, taller y feria de emprendedores
El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La última cita anual, se desarrolló en Villa Elisa. El grupo, con 24 integrantes, hasta viajó a España
En 1969, el cantautor Joan Manuel Serrat publicó en España, su tierra natal, “Cantares” cuya frase más celebre reza: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.
Seis años más tarde, en 1975, cuarenta y ocho mujeres se egresaron de bachilleres con orientación docente en el colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón, institución emplazada en Florencio Varela. De ese numeroso grupo, veinticuatro compañeras rindieron homenaje al cantante español y eligieron acompañarse en el “camino”. A tal punto que, el pasado viernes 28 de noviembre se reunieron, en un restaurante de Villa Elisa, para celebrar los 50 años de egresadas pero, sobre todo, para rendir homenaje a una relación que parece no tener época de caducidad.
Algunas de las mujeres que integran el grupo autodenominado “La 75”, eligieron a La Plata para vivir. Una de ellas fue María del Carmen Nacif que contó en diálogo con EL DIA: “La amistad, a pesar del paso del tiempo, perdura. Durante este tiempo hicimos salidas, paseos, reuniones en casas, viajes especiales”, y añadió: “Mientras tanto, algunas nos fuimos casando, tuvimos hijos y nietos. Pero nunca dejamos de vernos en estos 50 años”.
Según María del Carmen Nacif, cada “juntada es única”: “Tenemos tantas historias para contar, para recordar, que terminamos recargadas de energía y de felicidad”, relató.
La amistad también se reforzó a través de múltiples viajes desde 1975 al presente: “A nosotros no nos importa la distancia. Tal es así que una de las chicas que vive en España, vino este año y fuimos a Mendoza, que era su sueño”, detalló María del Carmen a este diario.
LE PUEDE INTERESAR
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
LE PUEDE INTERESAR
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
“La 75” estaba integrado por 48 estudiantes / EL DIA
No obstante, este viaje no fue la primera travesía del grupo: “Cuando cumplimos 60, fuimos a España a visitar la compañera que vive allá. Además, para cumplir el sueño de otras de las chicas, también fuimos a Mar del Plata y a Entre Ríos, por ejemplo”, agregó la integrante de “La 75”.
A lo largo del tiempo, estas mujeres se hicieron camperas, remeras -siempre con el 75 en la espalda, número que las caracteriza- y compartieron experiencias gratas y otras no tantas. Así es como, durante medio siglo de vida, no todo fueron reuniones y anécdotas felices: “También pasamos juntas accidentes, enfermedades, momentos duros. La verdad que todo tipo de cosas, pero si algo hay que destacar es que siempre estuvimos para la otra”, señaló María del Carmen Nacif.
¿Y qué pasa si no se pueden juntar las veinticuatro? “Es dificil ponerse de acuerdo, por lo que a veces no está el grupo completo. Pero nunca dejamos de juntarnos”, contó, entre risas, la mujer.
Joan Manuel Serrat repite al final de la canción “caminante no hay camino, se hace camino al andar” y cierra: “Golpe a golpe, verso a verso”.
Algo similar ocurre en “La 75”: “Acompañadas, intentamos cumplir nuestros sueños. La verdad que nos gustaría ser un ejemplo para las próximas generaciones”, concluyó Nacif.
destacado destacado destacado destacado destacado
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí