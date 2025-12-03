Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia activó hoy una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro

Todos los beneficios de la billetera virtual del BaPro

Cuenta DNI de Banco Provincia activó hoy una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
3 de Diciembre de 2025 | 07:47

Escuchar esta nota

Cuenta DNI de Banco Provincia ya activó las promociones y beneficios del mes de diciembre 2025. Si bien hay un especial de Navidad, con un novedoso sistema de vouchers, uno de los descuentos más esperados es el que aplica a los supermercados.

Y en La Plata son varias las cadenas que se sumaron a los beneficios que son aprovechados por miles de vecinos que utilizan la billetera virtual del BaPro. 

Por caso, este miércoles en todas las sucursales de Carrefour se puede acceder a un 10% de ahorro, sin tope y con descuento en el momento. El descuento se hará en el momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.

Día por día, los descuentos en supermercados con Cuenta DNI

Estos son todos los descuentos, día por día, que rigen en las cadenas de supermercados de La Plata pagando con Cuenta DNI de Banco Provincia:

DIA%

Los lunes 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado $8.000 por semana y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000 y no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Se trata de un beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

LE PUEDE INTERESAR

Arranca este miércoles un mini verano en  La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?

LE PUEDE INTERESAR

Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%

NINI

Los martes 15% de ahorro. Tope de reintegro: $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Vital

Los martes y domingo 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Carrefour

Los miércoles, en todas las sucursales, 10% de ahorro. Sin tope y con descuento en el momento. El descuento se hará en el momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.

Changomás

De jueves a sábado 15% de ahorro. Sin tope de descuento y en el momento. El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.

Carnicerías: cuándo se activa la promo en diciembre 2025

Diciembre es el mes de las Fiestas. Es por eso que la promo de las carnicerías para el asado navideño o de fin de año es una de las más esperadas. En este caso, la fecha elegida para el beneficio será el próximo sábado 20.

Se trata del 35% de ahorro con tope de reintegro unificado de $7.000 por fecha y por persona, en locales de venta de carnes, pollos y pescados. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es válido para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. Además no aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cuenta DNI activa una novedosa promo para Navidad: cómo funcionan los "vouchers"

Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”

¿Bono optativo para los socios?

La Reserva juega una final histórica con Boca
Últimas noticias de La Ciudad

Arranca este miércoles un mini verano en  La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?

Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%

Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes

Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
Deportes
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
¡Confirmado! Los Pumas compartirán con Fiji, España y Canadá el Grupo C del Mundial de Rugby
Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión
El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
¿Bono optativo para los socios?
Información General
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Espectáculos
Otra grieta en el mundo del espectáculo: Pampita defendió su decisión de cobrar las entrevistas y varias figuras dividieron sus opiniones
Reacción de Evangelina Anderson ante la consulta por Ian Lucas: crecen los rumores de romance
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
“Nueve Auras”: reconstruyendo a Fabián Bielinski, ese relámpago en la botella
Horacio D’Alessandro: adiós a un creador digital y un artista “de lo que queda”
Policiales
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
VIDEO. El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla