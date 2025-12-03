En Berisso y Ensenada puede faltar el agua

ABSA, al firma estatal que opera la red de agua potable en la Región, informó que hoy se realizarán reparaciones sobre la red de agua en la ciudad de Ensenada y en la localidad de Punta Lara.

En Ensenada, se realizará una reparación sobre una cañería de 350 milímetros en Baradero entre Río de Janeiro y Puerto.

Las tareas afectarán el suministro de agua a partir de las 9 de la mañana en Ensenada y Berisso. En Punta Lara, se efectuará una reparación sobre la red de agua en Almirante Brown y 46. Las tareas podrían afectar el suministro en ese sector.

Desde ABSA se recomendó reservar agua para morigerar el impacto en el momento de la afectación de los trabajos. A la vez, se pidió priorizar el uso para instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles.

Ayer, se realizaron tareas en Los Hornos, City Bell, Barrio Aeropuerto y diversos puntos del casco urbano que también pudieron afectar el caudal del suministro, se indicó.