Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |EDITORIAL

Anuncian reformas sustantivas para el Código Penal

3 de Diciembre de 2025 | 02:37
Edición impresa

Fenómenos delictivos como la participación de menores en el delito; la recurrencia de modalidades delictivas que abarcan desde casos de corrupción en perjuicio del Estado y los bienes públicos hasta la reiteración de robos por parte de motochorros; la eventual “benignidad” en el monto de las condenas prevista por las leyes penales en vigencia, entre muchas otras realidades que presenta la seguridad pública en nuestro país, podrán ser alteradas en forma drástica si prospera un proyecto de reformas integrales al Código Penal que será enviado al Congreso por el Gobierno nacional.

Las reformas que se impulsan endurecen penas para los delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito cuando se demuestra conducción imprudente, entre otros puntos, según señaló la ministra de Seguridad nacional.

La funcionaria añadió que las modificaciones propician que el 82 por ciento de los delitos quede alcanzado por la prisión efectiva. En la actualidad, cuando la pena no supera los 3 años el condenado no cumple toda con la condena.

El proyecto oficial determina también la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado. Además, las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la perpetua será “para toda la vida”, se explicó.

De concretarse mediante la sanción en el recinto, se trataría de una actualización del régimen penal después de más de un siglo de vigencia de un texto del Código vigente, aprobado en 1921. La iniciativa, en definitiva, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.

Creación de figuras para combatir la violencia en el deporte; ampliación y endurecimiento de las herramientas para combatir el narcotráfico; decomiso y extinción de dominio, habilitándose procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita; penas más elevadas por los delitos ambientales, introduciéndose la figura del “ecocidio” y establecer la imprescriptibilidad para delitos graves (lesa humanidad, genocidio y otros graves delitos) forman parte de las reformas propugnadas.

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

Los juicios laborales y el impacto en las ART

También se propone endurecer condenas por violencia de género, cibercrímenes, delitos protagonizados por motochorros, por lavados de activos y actos de terrorismo, así como prevé sanciones penales contra acciones encaminadas a impedir el orden electoral, con más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la mayor trasparencia en las elecciones.

De concretarse la anunciada presentación de esta iniciativa por el Poder Ejecutivo, serán entonces los legisladores los que deberán analizarla, debatirla y decidir en consecuencia acerca de todas y cada una de las reformas propiciadas. Lo que no ofrece duda alguna es que el delito ha crecido en el país y que la sociedad argentina viene necesitada de mayor seguridad desde hace tiempo. La existencia de un alto nivel delictivo no sólo agrede a la calidad de vida de la población, sino que malogra las posibilidades de un mejor presente y futuro para la sociedad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes

Qué dicen los hinchas del clásico histórico

La Ciudad ya tiene el nuevo Código de Ordenamiento Urbano

La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

La Reserva juega una final histórica con Boca

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba
Últimas noticias de Opinión

Reformas y reformistas

El avance de la IA en el sector productivo

Opinan los lectores

Los juicios laborales y el impacto en las ART
Espectáculos
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
“Nueve Auras”: reconstruyendo a Fabián Bielinski, ese relámpago en la botella
Horacio D’Alessandro: adiós a un creador digital y un artista “de lo que queda”
Nancy Pazos, sin filtros contra Leuco: “Le sacamos la ficha finalmente”
“No pago por amor”: el motivo por el que Baby Etchecopar no se habla con un hijo
Deportes
Qué dicen los hinchas del clásico histórico
El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
¿Bono optativo para los socios?
La Reserva juega una final histórica con Boca
Pablo Aguiar: “Es un momento muy lindo que se está viviendo en el club”
Información General
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Policiales
Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell
El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla