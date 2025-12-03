El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Millonario plan de inversión para exportar gas natural líquido desde el Puerto La Plata
Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes
Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Dichiara electo nuevamente como titular de la Cámara baja de la Provincia
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Terapistas ocupacionales firmaron un convenio de inclusión laboral
Se viene la primera fiesta de la Frutilla en el playón de Meridiano V
Actividades: charla de arte, peña de fin de año, taller y feria de emprendedores
El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una nueva propuesta del ejecutivo provincial a la oposición, mejoró anoche el clima de negociación. Día D para Kicillof
El oficialismo intentará hoy transformar en ley el proyecto de Financiamiento que envió el mes pasado a la Legislatura, y que le permitirá tomar deuda por casi 3.685 millones de dólares para financiar obras, amortizar deuda y solventar los gastos de la administración central durante el año próximo.
El oficialismo deberá juntar el voto de dos tercios de los legisladores, tanto en Diputados como en Senadores, para transformar la iniciativa en ley. En Diputados necesita 62 votos y Unión por la Patria suma 37. En el Senado precisa 31, y UxP tiene 21. Por eso necesita acordar con radicales, libertarios y del Pro para que la iniciativa llegue a buen puerto.
Uno de los puntos conflictivos con la oposición, había sido hasta ahora la implementación del Fondo para Municipios que distribuirá el 8% del endeudamiento entre las 135 comunas.
El artículo 3ro del proyecto de Ley de Financiamiento, crea el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, costeado con el 8% del endeudamiento propuesto en los artículos 1ro y 2do de la iniciativa que sumarían U$S 3.035 millones. En pesos: 360 mil millones.
El lunes, en conferencia de prensa, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había anunciado que de los $350 mil millones que constituyen ese fondo, el Estado provincial garantizará una suma fija de $250 mil millones pagaderos en 5 cuotas. Pero estos fondos estarían atados al endeudamiento y los intendentes de la oposición pedían que quede atado a Rentas Generales.
Ayer, el gobierno de Axel Kicillof le hizo una nueva propuesta a los intendentes y legisladores de la UCR y la oposición para destrabar la aprobación del endeudamiento.
LE PUEDE INTERESAR
Muchas ausencias en la jura de los diputados electos
LE PUEDE INTERESAR
Dichiara electo nuevamente como titular de la Cámara baja de la Provincia
Se crearía un fondo fijo de $245 mil millones destinado a las comunas, financiado desde Rentas Generales y pagadero en 5 cuotas: 3 en 2026 y 2 en 2025. Los $115 mil millones restantes se repartirían conforme el gobierno de la Provincia tome deuda.
Asimismo el fondo de $245 mil millones se repartiría utilizando el Coeficiente Único de Distribución, un índice que determina cómo se reparten los fondos de coparticipación y otras transferencias entre los municipios de la provincia de Buenos Aires
La nueva propuesta, sumada a la de nombrar a nuevos directores para la oposición en el directorio del Banco Provincia, ayudó a distender las negociaciones que se desarrollaban ayer en la Legislatura.
Y el oficialismo continuaba la negociación con los distintos bloques para asegurarse la aprobación de la iniciativa.
El Proyecto de Ley de Financiamiento despachado favorablemente por la Comisión de Presupuesto e Impuestos de Diputados, autoriza al Poder Ejecutivo provincial a tomar un total de deuda de U$S 3.685 dólares, distribuidos así: U$S 1045 millones para amortizaciones de deuda; U$S 1990 destinados a gastos del sector público; U$S 250 millones para que la Tesorería General de la Provincia pueda emitir Letras del Tesoro en peso u otras monedas; U$S 200 millones para la empresa estatal Buenos Aires Energía; y U$S 200 millones para Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).
Kicillof había advertido el lunes sobre los problemas que tendría su administración sin el endeudamiento. “De no tenerlo, no se como sería. Porque no estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de la deuda sacando recursos a la Salud o la Seguridad Social”, dijo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí