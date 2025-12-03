El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento

El oficialismo intentará hoy transformar en ley el proyecto de Financiamiento que envió el mes pasado a la Legislatura, y que le permitirá tomar deuda por casi 3.685 millones de dólares para financiar obras, amortizar deuda y solventar los gastos de la administración central durante el año próximo.

El oficialismo deberá juntar el voto de dos tercios de los legisladores, tanto en Diputados como en Senadores, para transformar la iniciativa en ley. En Diputados necesita 62 votos y Unión por la Patria suma 37. En el Senado precisa 31, y UxP tiene 21. Por eso necesita acordar con radicales, libertarios y del Pro para que la iniciativa llegue a buen puerto.

Uno de los puntos conflictivos con la oposición, había sido hasta ahora la implementación del Fondo para Municipios que distribuirá el 8% del endeudamiento entre las 135 comunas.

El artículo 3ro del proyecto de Ley de Financiamiento, crea el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, costeado con el 8% del endeudamiento propuesto en los artículos 1ro y 2do de la iniciativa que sumarían U$S 3.035 millones. En pesos: 360 mil millones.

El lunes, en conferencia de prensa, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había anunciado que de los $350 mil millones que constituyen ese fondo, el Estado provincial garantizará una suma fija de $250 mil millones pagaderos en 5 cuotas. Pero estos fondos estarían atados al endeudamiento y los intendentes de la oposición pedían que quede atado a Rentas Generales.

NUEVA PROPUESTA

Ayer, el gobierno de Axel Kicillof le hizo una nueva propuesta a los intendentes y legisladores de la UCR y la oposición para destrabar la aprobación del endeudamiento.

Se crearía un fondo fijo de $245 mil millones destinado a las comunas, financiado desde Rentas Generales y pagadero en 5 cuotas: 3 en 2026 y 2 en 2025. Los $115 mil millones restantes se repartirían conforme el gobierno de la Provincia tome deuda.

Asimismo el fondo de $245 mil millones se repartiría utilizando el Coeficiente Único de Distribución, un índice que determina cómo se reparten los fondos de coparticipación y otras transferencias entre los municipios de la provincia de Buenos Aires

La nueva propuesta, sumada a la de nombrar a nuevos directores para la oposición en el directorio del Banco Provincia, ayudó a distender las negociaciones que se desarrollaban ayer en la Legislatura.

Y el oficialismo continuaba la negociación con los distintos bloques para asegurarse la aprobación de la iniciativa.

El Proyecto de Ley de Financiamiento despachado favorablemente por la Comisión de Presupuesto e Impuestos de Diputados, autoriza al Poder Ejecutivo provincial a tomar un total de deuda de U$S 3.685 dólares, distribuidos así: U$S 1045 millones para amortizaciones de deuda; U$S 1990 destinados a gastos del sector público; U$S 250 millones para que la Tesorería General de la Provincia pueda emitir Letras del Tesoro en peso u otras monedas; U$S 200 millones para la empresa estatal Buenos Aires Energía; y U$S 200 millones para Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

Kicillof había advertido el lunes sobre los problemas que tendría su administración sin el endeudamiento. “De no tenerlo, no se como sería. Porque no estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de la deuda sacando recursos a la Salud o la Seguridad Social”, dijo.