Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |AMONDARIAN ESTÁ LISTO PARA REGRESAR

La duda de Eduardo Domínguez es reforzar el medio o arriba: qué opciones tiene el DT del Pincha

Eduardo Domínguez piensa si lo mejor es superpoblar el mediocampo para tener la pelota o seguir apostando por Farías y Cetré arriba

La duda de Eduardo Domínguez es reforzar el medio o arriba: qué opciones tiene el DT del Pincha

Tiago Palacios, que viene de marcar un gol, se apreta para seguir

3 de Diciembre de 2025 | 03:50
Edición impresa

Estudiantes ya piensa en el clásico contra Gimnasia. No hay margen para el relajo y por eso al semana ya comenzó con todo en el predio de City Bell, al que esta semana podrá ingresar menos gente de la habitual. Ahora sí el Country será tierra de jugadores, cuerpo técnico y allegados muy cercanos. Nada de amigos ni curiosos cerca.

Eduardo Domínguez sabe de la importancia del partido. Sabe que su equipo le respondió en los momentos difíciles y logró sacar pecho ante dos equipos del “poder”. Primero eliminó a Rosario Central y luego hizo lo propio con Central Córdoba de Santiago del Estero. En fila y de visitante se sacó de encima a dos de los que habían tenido viento a favor en la temporada.

Para este encuentro podrá contar con Mikel Amondarian, que fuera expulsado contra Rosario Central en Arroyito y recibió una fecha de suspensión. El volante de Bavio ya está en condiciones de pegar la vuelta y es el gran interrogante que tiene el entrenador Eduardo Domínguez.

Verón estuvo en la entrega a nuevos vitalicios

¿Qué hace el Barba: adentro Amondarian en el lugar de Ezequiel Piovi o refuerza el mediocampo para que el que tenga que dejar el equipo sea Facundo Farías? Por aquí pasa la única duda del equipo que se mostró sólido en defensa en los últimos dos partidos y tuvo un manejo criterioso de la pelota. Le faltó punch ariba por la sencilla razón que no puede contar con su único delantero de área.

El caso de Guido Carrillo está cerrado. Salvo una salvedad muy grande no será habilitado por el Tribunal de Disciplina que en su momento le dio cuatro fechas de suspensión por la roja directa tras VAR recibida ante Tigre. En su momento el Club apeló pero la semana pasada recibió indiferencia y la negativa. Nunca el organismo de la AFA se pronunció a favor luego de mostrarse en contra.

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El plantel se volverá a entrenar hoy en el Country en horario matutino en una nueva reunín sin atención a la prensa y en la que buscará aceitar detalles del funcionamiento. Estudiantes tiene un estilo y lo mosrtó a lo largo del año. En este final lo recuperó, ya con otros intérpretes y con más carencias que otros tiempos, pero el mismo sello.

SIN PANTALLA GIGANTE EN EL COUNTRY

En tanto la Seguridad no autorizó y hasta este momento no se montaría la pantalla gigante en el Country de City Bell para el partido del sábado en el clásico platense.

El finalista tendrá menos descanso

Todos los partidos que se juegan en el Bosque tienen esta particularidad: los hinchas van temprano, despiden al plantel y luego se quedan a ver el partido en un escenario cercano a la concentración. En este caso no sucedería lo mismo y eso le quita un poco de color a la previa del lado Pincha.

De todos modos se confirmó que los hinchas sí podrán acercarse hasta el Country para alentar y despedir al colectico que llevará al plantel y a la delegación de allegados hasta el Juan Carmelo Zerillo del Bosque.

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

 

Verón estuvo en la entrega a nuevos vitalicios
