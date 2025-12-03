Chiqui Tapia “tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares” que hizo la AFA
Chiqui Tapia “tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares” que hizo la AFA
El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
Nico Barros Schelotto, el Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Fuerte retroceso de la UNLP en un ranking regional y Argentina se queda sin representantes en el top 50
ARBA suspenderá a agentes de recaudación que retuvieron más de $100 millones y no los ingresaron
Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes
Dolor en La Plata por la muerte de Horacio D’Alessandro, referente del arte platense
Cuenta DNI activó hoy una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Se definió el valor del salario mínimo: los nuevos montos y a quiénes alcanza
Por qué este miércoles no hay clases en las escuelas secundarias de La Plata
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
Luego de la operación: la familia de José Alperovich aportó detalles y habló de Marianela Mirra
Arranca este miércoles un mini verano en La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Eduardo Domínguez piensa si lo mejor es superpoblar el mediocampo para tener la pelota o seguir apostando por Farías y Cetré arriba
Estudiantes ya piensa en el clásico contra Gimnasia. No hay margen para el relajo y por eso al semana ya comenzó con todo en el predio de City Bell, al que esta semana podrá ingresar menos gente de la habitual. Ahora sí el Country será tierra de jugadores, cuerpo técnico y allegados muy cercanos. Nada de amigos ni curiosos cerca.
Eduardo Domínguez sabe de la importancia del partido. Sabe que su equipo le respondió en los momentos difíciles y logró sacar pecho ante dos equipos del “poder”. Primero eliminó a Rosario Central y luego hizo lo propio con Central Córdoba de Santiago del Estero. En fila y de visitante se sacó de encima a dos de los que habían tenido viento a favor en la temporada.
Para este encuentro podrá contar con Mikel Amondarian, que fuera expulsado contra Rosario Central en Arroyito y recibió una fecha de suspensión. El volante de Bavio ya está en condiciones de pegar la vuelta y es el gran interrogante que tiene el entrenador Eduardo Domínguez.
LEA TAMBIÉN
Verón estuvo en la entrega a nuevos vitalicios
¿Qué hace el Barba: adentro Amondarian en el lugar de Ezequiel Piovi o refuerza el mediocampo para que el que tenga que dejar el equipo sea Facundo Farías? Por aquí pasa la única duda del equipo que se mostró sólido en defensa en los últimos dos partidos y tuvo un manejo criterioso de la pelota. Le faltó punch ariba por la sencilla razón que no puede contar con su único delantero de área.
El caso de Guido Carrillo está cerrado. Salvo una salvedad muy grande no será habilitado por el Tribunal de Disciplina que en su momento le dio cuatro fechas de suspensión por la roja directa tras VAR recibida ante Tigre. En su momento el Club apeló pero la semana pasada recibió indiferencia y la negativa. Nunca el organismo de la AFA se pronunció a favor luego de mostrarse en contra.
LEA TAMBIÉN
River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026
El plantel se volverá a entrenar hoy en el Country en horario matutino en una nueva reunín sin atención a la prensa y en la que buscará aceitar detalles del funcionamiento. Estudiantes tiene un estilo y lo mosrtó a lo largo del año. En este final lo recuperó, ya con otros intérpretes y con más carencias que otros tiempos, pero el mismo sello.
En tanto la Seguridad no autorizó y hasta este momento no se montaría la pantalla gigante en el Country de City Bell para el partido del sábado en el clásico platense.
LEA TAMBIÉN
El finalista tendrá menos descanso
Todos los partidos que se juegan en el Bosque tienen esta particularidad: los hinchas van temprano, despiden al plantel y luego se quedan a ver el partido en un escenario cercano a la concentración. En este caso no sucedería lo mismo y eso le quita un poco de color a la previa del lado Pincha.
De todos modos se confirmó que los hinchas sí podrán acercarse hasta el Country para alentar y despedir al colectico que llevará al plantel y a la delegación de allegados hasta el Juan Carmelo Zerillo del Bosque.
LEA TAMBIÉN
Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí