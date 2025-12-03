Arranca este miércoles un mini verano en  La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?

El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Auguadra
En lo que resta de la semana La Plata y alrededores experimentarán un marcado aumento de la temperatura. Este miércoles las marcas serán de entre 15 y 28 grados acompañadas de cielo ligeramente nublado a mayormente nublado por la tarde y vientos leves, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el jueves se espera cielo despejado a lo largo de la jornada, vientos leves y temperatura mínima de 18 grados y máxima de 28.
En tanto que para el viernes se prevé cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 31, reportó el SMN.
