Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

Policiales |El asesinato de Daniel Ramírez en Barrio Aeropuerto

Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó durante el día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

Daniel tenía 45 años. Era querido por el barrio y trabajaba en una cooperativa municipal. Salió junto a su pareja a llevar a la hija mayor tras el festejo de Nochebuena. Al volver a su casa, un vecino lo asesinó de dos disparos. Pensaban mudarse en estos meses. "Queremos justicia, sea lenta o rápida"

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

30 de Diciembre de 2025 | 15:02

Escuchar esta nota

La Navidad se transformó en una pesadilla irreversible para una familia de La Plata, en Barrio Aeropuerto. Daniel Ramírez fue asesinado a sangre fría durante los primeros minutos del 25 de diciembre, luego de una serie de amenazas que nunca fueron atendidas por la Policía. Hoy, su compañera Malvina rompe el silencio en diálogo exclusivo con El Día y reconstruye las horas previas y posteriores a un crimen que marcó para siempre sus vidas.

Daniel y Malvina se conocieron hace seis años, entre los mismos monoblocks que terminaron siendo escenario de la tragedia. Eran vecinos, formaron pareja, tuvieron un hijo y ampliaron la familia. Él había sido abuelo hacía apenas diez meses y se preparaba para vivir su primera Navidad en ese rol. Pero el 24 de diciembre no fue un día más.

Durante la tarde y horas antes de Nochebuena, Daniel comenzó a recibir amenazas de muerte por parte de Juan Carlos Magan (68), vecino del piso superior. El motivo, según relató Malvina, fue una discusión por los “chasquiboom” que tiraba el hijo de la pareja, de apenas cuatro años. “Los voy a matar a todos”, recordó Malvina sobre las palabras del agresor.

Las amenazas derivaron en llamados a la Policía, pero -asegura- nunca hubo respuesta. Con el correr de los minutos y la cercanía de la medianoche, el miedo fue cediendo paso a la rutina de la celebración: besos, regalos y el acompañamiento de una de sus hijas a una casa a pocas cuadras. Al regresar, el horror. “Vos metete adentro sino te voy a tener que dar a vos también”, le dijo Magan a Malvina, ya armado, en palabras de ella. “Y su esposa era la que le cargaba las armas, también es cómplice”, sostuvo.

Según el relato, Daniel regresaba a su casa cerca de la medianoche tras llevar a su hija cuando el vecino lo esperaba armado. Primero le disparó en uno de los hombros y luego lo remató con un tiro en el cuello. “Lo mató como a un perro. Y el desastre no fue peor porque también le estaba disparando a los dos hermanos”, relató Malvina entre lágrimas.

El caos se apoderó del lugar. Gritos, sangre, disparos y desesperación. “‘Lo mató, lo mató’, dijo uno de sus hermanos y salí a ver. Era todo sangre, estaba agonizando, los disparos seguían. Era todo dolor. Fue nuestra última Navidad. Ya no existe más la Navidad para nosotros”.

Migraciones evitó que Faroni viajara a Uruguay

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia

El recuerdo más doloroso llegó con las últimas palabras compartidas. “Lo último que hice con él fue darle un beso a las 12 y me dijo ‘Feliz Navidad’. Nos íbamos a mudar, acá a unas cuadras, en los próximos meses. ¿Y ahora cómo les cuento a los chicos que su papá está muerto? Ella lo vio, pero al más chico, ¿cómo se lo explico?”, cerró.

"Somos humildes, sin plata para abogados. El intendente nos ayudó y también los vecinos, pero hoy solo queremos justicia, lenta o rápida, queremos justicia". La familia de Daniel Ramírez enfrenta un duelo atravesado por la bronca, el abandono y una Navidad que jamás volverá a ser igual.

