El sofisticado look elegido por Rocío Pardo para su boda por civil con Nico Cabré, las fotos

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil y lo anunciaron en una publicación en sus cuentas de Instagram. "03-12-25. Civil. Rodeados de amor".

La pareja de actores se casó a poco de dos años del inicio de su amor. Estuvieron acompañados de la poca gente que eligieron para celebrar su casamiento en un registro civil de Villa Carlos Paz, Córdoba.

Así, en esas fotos compartidas en sus redes, se pudo ver el look elegido por Rocío para la ocasión.

Se trató de un ambo bien moderno que la dejaba ver canchera y súper cómoda. Lució un conjunto de chaleco y pantalón en color blanco perlado. Arriba la prenda era corta, símil top, en escote V, con sus brazos al descubierto en temperaturas calurosas de diciembre. Abajo, pantalón tiro bajo y amplio, con caída, suelto y fresco, pero sobre todo muy elegante. Todo cálido.

Se la veía bellísima, espléndida y elegante. Lo justo y necesario. Por un lado sofisticada. Por otro, súper natural y cómoda.

En cuanto al pelo, Rocío lo usó suelto, ondulado con imagen de muy natural. Asimismo, la productora teatral mostró maquillaje: eligió el look glowy, con delineado en los ojos y labial rosa nude.

Por su parte, Nico Cabré eligió camisa y pantalón de lino en color blanco translúcido, un estilo fresco y bien de verano, sin perder la elegancia. Fueron una dupla perfecta en el registro civil de Villa Carlos Paz.