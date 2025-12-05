El Fondo alertó por la meta de reservas y el rumbo económico

El Fondo Monetario Internacional volvió a colocar la lupa sobre uno de los puntos más sensibles de la economía argentina: las reservas del Banco Central. En un escenario marcado por dudas sobre la capacidad del país para alcanzar los compromisos del programa vigente, el organismo sostuvo que el objetivo de acumulación hacia fin de año aparece cada vez más lejano y reclamó definiciones más firmes en materia monetaria y cambiaria.

“Alcanzar el objetivo de reservas de fin de año será un desafío”, afirmó Julie Kozack, directora de Comunicación del FMI. Señaló que reconstruir el stock de divisas sigue siendo una condición central para preservar la estabilidad lograda en los últimos meses y pidió “aprovechar la ventana de oportunidad” para consolidar un marco que permita la compra neta de dólares. Según las metas flexibilizadas en agosto, el Banco Central debería cerrar el año con reservas netas cercanas a U$S3.300 millones.

Las estimaciones privadas indican que las reservas netas se mantienen en terreno negativo. Sobre la posibilidad de un waiver si la Argentina no llega a cumplir, Kozack evitó avances. Dijo que cualquier definición quedará para la próxima revisión del programa, prevista para después de diciembre.

La funcionaria destacó que la economía muestra avances en la reducción de la volatilidad y una tendencia de recuperación incipiente, aunque subrayó que ese proceso requiere reforzar las políticas. Aseguró que las reformas que el Gobierno planea impulsar serán claves para sostener la baja de la inflación, reducir la pobreza y apuntalar un crecimiento que el Fondo proyecta en 4,5% anual.

En el repaso de las prioridades, la vocera enumeró varios ejes: políticas monetarias y cambiarias más estrictas, un sistema impositivo más simple y equitativo, continuidad en el recorte de subsidios y mayor desregulación para facilitar la actividad privada. También insistió en la necesidad de un mercado laboral más flexible. Para cualquiera de estos puntos, remarcó, resultará determinante construir consensos políticos duraderos.

Sin fecha confirmada, la próxima misión deberá resolver un aspecto que suma tensión: el tratamiento del swap del Tesoro de Estados Unidos por U$S20.000 millones dentro del cálculo de reservas netas. Kozack aseguró que se aplicará el marco técnico del organismo y que la definición quedará plasmada en el próximo staff report.

La discusión sobre las reservas aparece además atravesada por el compromiso de pagar U$S4.200 millones en enero. El ministro Luis Caputo anticipó que buscará evitar que ese giro impacte en las arcas del Banco Central y se mostró confiado en que el riesgo país pueda bajar en las próximas semanas, impulsado por señales de recuperación y la eventual aprobación de reformas en el Congreso.

Mientras tanto, el Fondo reforzó su mensaje de orden fiscal. Consideró que mantener una política de gasto compatible con el equilibrio y avanzar con reformas que mejoren la eficiencia del sistema tributario resultan esenciales para preservar el ancla macroeconómica. También subrayó que los próximos meses serán clave para definir si la Argentina logra recomponer reservas y recuperar pleno acceso a los mercados internacionales de capital.

Con un calendario ajustado y un cuadro de divisas limitado, el Gobierno deberá articular decisiones que convenzan al organismo y a los actores locales de que el rumbo puede sostenerse.