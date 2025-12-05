Extraditan a brasileños capturados en La Plata

Dos de los cincos brasileños fueron detenidos en La Plata / EL DIA

La Plata volvió a quedar en el centro de una causa internacional: la Justicia argentina ordenó la extradición de cinco ciudadanos brasileños condenados por su participación en los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando grupos bolsonaristas asaltaron las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema en rechazo al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva. Tal como informó EL DIA en ediciones anteriores, dos de ellos habían sido detenidos en nuestra ciudad entre octubre y noviembre del año pasado.

La resolución fue dictada por el juez federal Daniel Rafecas, al cierre del juicio oral realizado en Comodoro Py, donde se evaluó el pedido del Estado brasileño para que los imputados -condenados a entre 13 y 17 años de prisión por delitos vinculados al intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho- fueran enviados nuevamente a su país. El fiscal Carlos Rívolo estuvo a cargo de la acusación.

Entre los cinco extraditables figura Joelton Gusmão de Oliveira, cuyo arresto en La Plata había generado repercusión en ambos países. El hombre, condenado a 17 años por su rol en los ataques, fue capturado en la zona de 1 y 44 mientras intentaba renovar documentación migratoria. Su detención se produjo tras un operativo en el que intervino personal policial que detectó que tenía un pedido internacional vigente.

Un día después, también en las inmediaciones de la Estación de Trenes, fue detenido Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, de 34 años.

Según fuentes, el hombre fue identificado durante un control y, al verificar sus datos en el sistema, surgió que tenía un pedido de captura con fines de extradición por los mismos hechos ocurridos en Brasilia. Ambos quedaron alojados bajo custodia en dependencias federales de la ciudad.

Los dos formaban parte del grupo de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que cruzaron la frontera hacia Argentina tras los disturbios, muchos de ellos mientras tramitaban pedidos de refugio aún sin resolver.

Según autoridades brasileñas, entre 50 y 100 personas investigadas por los ataques se habían asentado en el país, motivo por el cual el Supremo Tribunal Federal -a través del juez de Moraes- envió a la Cancillería argentina más de 60 solicitudes formales de extradición. En su fallo, Rafecas sostuvo que se encontraban cumplidos los requisitos del tratado bilateral vigente y que la sentencia del Supremo Tribunal Federal, junto con la documentación aportada, justificaba plenamente la entrega.

Con el fallo de Rafecas, el destino de los involucrados queda ahora en manos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

La extradición, según fuentes judiciales, podría concretarse en los próximos meses si el máximo tribunal confirma la decisión y no surgen nuevos planteos. Los condenados permanecerán bajo custodia en La Plata