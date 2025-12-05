Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Policiales |FEMICIDIO EN BARRIO JARDÍN

Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua

En la última audiencia del juicio oral, Rodríguez se asumió culpable del crimen de Patricia Aybar. El fallo se leerá el 15 de diciembre

Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua

La fiscal Leila Aguilar leyó los alegatos y pidió perpetua / EL DIA

5 de Diciembre de 2025 | 03:23
Edición impresa

La tercera audiencia del juicio por el femicidio de Patricia Aybar avanzó ayer con una declaración relevante en el tramo final del debate. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Plata, el acusado José Luis “El Puma” Rodríguez reconoció que “arruinó la vida de sus hijos y la propia”, aunque evitó detallar lo ocurrido el día del crimen en la vivienda de Barrio Jardín. El reconocimiento, formulado antes de los alegatos, se sumó al cúmulo de pruebas expuestas en las jornadas anteriores y abrió paso a la etapa en la que la fiscal Leila Aguilar formalizó su pedido de condena a prisión perpetua.

Fue el episodio que marcó la jornada más intensa del juicio que, desde el inicio de la semana, viene desnudando la violencia que atravesó a Aybar durante años. Cuando se habilitó la palabra al imputado, el hombre de 62 años habló entre lágrimas y sin intentar justificar su conducta. “Pido disculpas a mis hijos. Lo que hice no tiene perdón”, dijo mirando hacia el sector donde estaban sus hijos. También admitió que “arruinó a su familia” y describió a Aybar como “una mujer trabajadora, la mejor mamá que podían tener”.

Su necesidad se centró en disculparse y en remarcar que no buscaba defenderse. La fiscalía ya había advertido que su perfil responde a una personalidad narcisista, sin empatía y con rasgos psicopáticos, características que -según explicaron fuentes del caso a este diario- se replicaron durante toda la instrucción y en el modo en que Rodríguez administró sus silencios y declaraciones.

Tras la breve confesión llegó uno de los momentos más esperados del juicio. La fiscal Leila Aguilar desarrolló un alegato minucioso, apoyado en los testimonios acumulados desde la apertura del debate: los hijos de Aybar, los vecinos que escucharon la secuencia de la agresión, la perito que coordinó las tareas científicas en el interior de la vivienda y los efectivos que intervinieron en las primeras horas del caso.

Con una exposición ordenada, Aguilar sostuvo la acusación de homicidio triplemente calificado -por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género- y solicitó que Rodríguez sea condenado a prisión perpetua. Marcó que la violencia previa estaba acreditada desde la instrucción, que Rodríguez aprovechó la ausencia de la hija menor para atacar y que la brutalidad del golpe con los elementos hallados en la escena demuestra la intención homicida y la imposibilidad de defensa por parte de Aybar.

Con los alegatos finalizados, los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali anunciaron que la lectura del veredicto se realizará el 15 de diciembre a las 12. Si se confirma el pedido de la fiscal Aguilar, Rodríguez enfrentará una condena a prisión perpetua por uno de los femicidios más estremecedores de la Ciudad.

LE PUEDE INTERESAR

Caso Nora Dalmasso: tres fiscales van a jury

LE PUEDE INTERESAR

Extraditan a brasileños capturados en La Plata

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
+ Leidas

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

El dinero que recibió el León por la Copa

Anacleto tomó las riendas de Gimnasia: cuáles son las primeras medidas que tomará
Últimas noticias de Policiales

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

Otro comerciante platense blanco de la delincuencia

Caso Nora Dalmasso: tres fiscales van a jury

Extraditan a brasileños capturados en La Plata
Espectáculos
Emotiva reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: “Aprendí mucho de eso”
Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale
El sofisticado look elegido por Rocío Pardo para su boda por civil con Nico Cabré, las fotos
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Filosa propuesta de Cinthia Fernández a Wanda Nara, los detalles 
Deportes
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul
Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi
Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online
Los otros duelos eliminatorios en el clásico de La Plata
Información General
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
Los números de la suerte del viernes 05 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
La Ciudad
¡Últimos días! Cuándo cierra la inscripción a las facultades de la UNLP
Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"
Cuenta DNI activó este viernes una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla