Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua

En la última audiencia del juicio oral, Rodríguez se asumió culpable del crimen de Patricia Aybar. El fallo se leerá el 15 de diciembre
La tercera audiencia del juicio por el femicidio de Patricia Aybar avanzó ayer con una declaración relevante en el tramo final del debate. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Plata, el acusado José Luis “El Puma” Rodríguez reconoció que “arruinó la vida de sus hijos y la propia”, aunque evitó detallar lo ocurrido el día del crimen en la vivienda de Barrio Jardín. El reconocimiento, formulado antes de los alegatos, se sumó al cúmulo de pruebas expuestas en las jornadas anteriores y abrió paso a la etapa en la que la fiscal Leila Aguilar formalizó su pedido de condena a prisión perpetua.
Fue el episodio que marcó la jornada más intensa del juicio que, desde el inicio de la semana, viene desnudando la violencia que atravesó a Aybar durante años. Cuando se habilitó la palabra al imputado, el hombre de 62 años habló entre lágrimas y sin intentar justificar su conducta. “Pido disculpas a mis hijos. Lo que hice no tiene perdón”, dijo mirando hacia el sector donde estaban sus hijos. También admitió que “arruinó a su familia” y describió a Aybar como “una mujer trabajadora, la mejor mamá que podían tener”.
Su necesidad se centró en disculparse y en remarcar que no buscaba defenderse. La fiscalía ya había advertido que su perfil responde a una personalidad narcisista, sin empatía y con rasgos psicopáticos, características que -según explicaron fuentes del caso a este diario- se replicaron durante toda la instrucción y en el modo en que Rodríguez administró sus silencios y declaraciones.
Tras la breve confesión llegó uno de los momentos más esperados del juicio. La fiscal Leila Aguilar desarrolló un alegato minucioso, apoyado en los testimonios acumulados desde la apertura del debate: los hijos de Aybar, los vecinos que escucharon la secuencia de la agresión, la perito que coordinó las tareas científicas en el interior de la vivienda y los efectivos que intervinieron en las primeras horas del caso.
Con una exposición ordenada, Aguilar sostuvo la acusación de homicidio triplemente calificado -por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género- y solicitó que Rodríguez sea condenado a prisión perpetua. Marcó que la violencia previa estaba acreditada desde la instrucción, que Rodríguez aprovechó la ausencia de la hija menor para atacar y que la brutalidad del golpe con los elementos hallados en la escena demuestra la intención homicida y la imposibilidad de defensa por parte de Aybar.
Con los alegatos finalizados, los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali anunciaron que la lectura del veredicto se realizará el 15 de diciembre a las 12. Si se confirma el pedido de la fiscal Aguilar, Rodríguez enfrentará una condena a prisión perpetua por uno de los femicidios más estremecedores de la Ciudad.
