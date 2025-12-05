Los secundarios armaron el ciclo del descontrol

En diferentes puntos del casco urbano y de la periferia platense, vecinos estallaron de bronca durante la madrugada del jueves ante los festejos estudiantiles de las escuelas secundarias por el “último primer día” o UPD.

Es que, en las celebraciones ya habituales en la Ciudad desde hace semanas, convivieron desde bombas de estruendo hasta otros artículos pirotécnicos que se produjeron a decibeles mucho más altos que en ocasiones anteriores.

A las quejas por las explosiones pirotecnia, se agregaron la música a volumen alto durante toda la madrugada y batucadas.

No obstante, quizás el punto cúlmine de reclamo fue en Plaza Moreno, cuando una multitud de jóvenes se convocaron durante la madrugada al ritmo de banderas, cánticos, bengalas de humo y las mencionadas bombas de estruendo.

Según se pudo averiguar, a pesar de la presencia de patrullas municipales que se apostaron a metros de la Catedral para controlar la situación y proteger el templo religioso, los festejos no cesaron hasta primeras horas de la mañana de ayer.

La consecuencia inmediata de las diferentes celebraciones, fue la lluvia de reclamos de vecinos. Un frentista de la zona de 60 y 28 reclamó que “hace un mes que no puede dormir por la madrugada. Esto ya es cosa de todos los años y así se va degradando la Ciudad” y agregó: “Se olvidaron de los niños, los ancianos, los autistas, los animales”.

Otro vecino denunció que “hasta vandalizaron una varita” y dijo: “El Municipio no puede permitir que suceda esto. El 911 no llega a tiempo, la Patrulla Municipal tarda más de una hora en llegar. En el 147 te dicen que hagas la denuncia. Llevamos años viviendo así y las autoridades no toman medidas para que esto termine”.

Un residente del casco urbano, advirtió: “No se puede entender cómo todas las mañanas entre las 5 y las 6 los ciudadanos tenemos que padecer que gente imbécil tire bombas molestando a personas enfermas, niños con autismo, a los animales y a la gente que quizás necesita descansar porque tiene que trabajar toda una noche”. Asimismo, sumó: “Ninguna entidad municipal o policial actúa en consecuencia”.

Esto ocurre en un marco de celebración que comenzó a principios de noviembre con las primeras fiestas de egresados y hoy continúan con los “último primer día”.