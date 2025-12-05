Actividades: Club de lectura para chicos, feria de Navidad y peña de fin de año

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Club de Lectura para chicos

Hoy, el 12 y el 19 de diciembre, desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Bilbioteca Central bonaerense. El nombre del taller será “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco. Conducen Maca Boccia y Gabriela Pesclevi. Inscripción: dirbibliotecacentral@gmail.com.

Feria de Navidad en Villa Elisa

El lunes 8 de diciembre se realizará una nueva edición de la “Depo Feria” especial Navidad, en el Club Deportivo Villa Elisa, situado en Camino Centenario y 48. El evento tendrá lugar de 14 a 19 y contará con más de 80 stands de emprendedores. No se suspende por lluvia.

Abastense: Peña de fin de año

El Club Abastense (520 y 208) realizará una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. La entrada anticipada cuesta $9.000 y en puerta, $12.000. Contacto: 221 3188988.

Feria de Emprendedores

El 14 de diciembre, de 16.30 a 20.30, se realizará la Feria de Emprendedores en el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” (calle 13 y 122 Norte ex 122 bis, Berisso). La entrada es libre y gratuita. En caso de querer participar con un stand de exhibición, comunicarse al 221-5245481.

Camino del Alcaucil

La experiencia “El Camino del Alcaucil”, organizada por Alcachofas Platenses, se realizará el domingo 7 de diciembre a las 11.30, en el campo “El Recodo”, Villa Garibaldi. Valor: $55.000. Inscripción: 221 3097153.