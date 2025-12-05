Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Información General |LA HUELLA DIGITAL DE UN INTENSO 2025

Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año

Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
5 de Diciembre de 2025 | 03:34
Como cada fin de año, Google reveló cuáles fueron las consultas que más movilizaron a sus usuarios en cada país. Y en Argentina los datos reunidos por el buscador muestran un mapa de intereses donde el deporte volvió a ocupar el centro de la escena, aunque no fue lo único que capturó la atención.

El término más buscado de 2025 fue “Copa Mundial de Clubes”, el torneo disputado en Estados Unidos entre junio y julio en el que Chelsea levantó el trofeo. No fue la única presencia deportiva: en el cuarto lugar aparecieron las consultas sobre la “Selección Sub-20”, que llegó a la final frente a Marruecos, y más abajo se sumaron el “PSG” —finalista ante el propio Chelsea— y las participaciones del equipo francés en la Champions League.

El automovilismo también tuvo su representante. “Franco Colapinto”, que continúa su carrera en la Fórmula 1, volvió a figurar entre lo más buscado.

Pero 2025 no fue sólo deporte. En el segundo puesto se ubicó “ARCA”, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, uno de los organismos más consultados del año. Y en tercer lugar apareció un tema que atravesó el país: “calor excesivo”, un fenómeno climático que impulsó millones de búsquedas durante las olas de calor.

La muerte de el “Papa Francisco”, ocurrida el 21 de abril, ocupó la quinta posición entre los términos generales y encabezó las búsquedas relacionadas con figuras fallecidas. Otra noticia que conmovió al país y generó un salto en las consultas fue el fallecimiento de Alejandra “Locomotora Oliveras”, la reconocida boxeadora, quien aparece séptima en el ranking general.

La política también tuvo su lugar. El “Padrón Electoral” fue uno de los términos más explorados, en un año marcado por las elecciones legislativas y el debut de la Boleta Única de Papel.

imagen

El top 10

Los números de la suerte del viernes 05 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

El cierre del top ten lo protagonizó “El Eternauta”, la serie inspirada en el clásico de Oesterheld, que desde su estreno se convirtió en una de las producciones argentinas más vistas.

Entre las personas, Franco Colapinto volvió a encabezar la lista. Le siguió Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano que fue noticia tras un grave accidente de tránsito. En tercer lugar se posicionó Cristina Fernández de Kirchner, que continúa siendo una de las figuras políticas más consultadas.

Entre los acontecimientos más buscados sobresalieron nuevamente el deporte —con la Copa Mundial de Clubes y el Mundial Sub-20—, pero también episodios como la inundación en Bahía Blanca, el Hot Sale, las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, el cónclave tras la muerte del Papa y el paro general del 10 de abril.

En entretenimiento, además de El Eternauta, destacaron títulos como En el barro, Homo Argentum, Anora, Nosferatu, la nueva temporada de El juego del calamar y estrenos como Destino final: lazos de sangre y Cómo entrenar a tu dragón.

El resumen de Google confirma un dato ya clásico: los argentinos buscan información para entender el presente inmediato. Desde el resultado de un partido hasta el impacto del clima, las elecciones o una muerte inesperada, cada consulta dejó marcada la huella digital de un año intenso.

 

El top 10
