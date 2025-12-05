Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale

Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale
5 de Diciembre de 2025 | 08:29

Escuchar esta nota

Por la pantalla del canal del sol, los invitados de Mirtha Legrand y de Juana Viele para el finde prometen encender el comentario de muchos. 

María Julia Oliván, Guillermina Valdés, Eduardo Sacheri y el Dr. Carlos Regazzoni, le darán color a la mezasa de la Diva de la tele este sábado desde las 21.

Por su parte, según le confirmaron desde la pantalla chica, el domingo 7 de diciembre a las 13:45hs, Juana Viale presenta en Almorzando con Juana una meza de lujo integrada por Martín Campi Campilongo, Ernestina Pais, María Abadi, Pato Galván y Juan Pablo Geretto.

