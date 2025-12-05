Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Información General |ENTRE EL VACÍO FORMATIVO Y LAS PROMESAS DE PROSPERIDAD

Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes

Con el 86% de los estudiantes argentinos sin formación financiera escolar, Instagram y YouTube son hoy su principal fuente de aprendizaje. Sin conocimientos sólidos, crecen entre ellos las estafas y la desinformación

Algunos “influencers”, los nuevos gurús de las finanzas, acumulan millones de seguidores en las redes / drobotdean, freepik

5 de Diciembre de 2025 | 03:35
Sin haber recibido en la escuela ninguna formación sobre conceptos como ahorro e inversión, uno de cada tres jóvenes aprende hoy cómo manejar su dinero en Instagram, TikTok o YouTube. En videos de menos de un minuto o podcasts que prometen independencia económica, miles de argentinos de entre 16 y 24 años reciben de boca de influencers su principal educación financiera, lo que los deja en una situación de enorme vulnerabilidad.

Ese salto a las redes no es casual. En Argentina, el 86% de los jóvenes asegura que jamás recibió educación financiera en un aula. Y nueve de cada diez dicen que les habría gustado. El resultado es un escenario donde la curiosidad por aprender convive con un enorme vacío formativo.

Así lo muestra una encuesta elaborada por la consultora IPSOS y el Banco Santander entre unos 20 mil jóvenes de diez países, según la cual los contenidos breves, visuales y ágiles sustituyen hoy la educación formal.

Esta alternativo tiene desde ya límites evidentes: aunque sólo el 11% de los encuestados se siente realmente informado, el 61% cree que sabe de finanzas. La brecha es clara cada vez que se miden conceptos básicos. En Argentina, apenas el 27% respondió correctamente una pregunta simple sobre inflación.

RÁPIDO, PERO NO BIEN

Las redes sociales acercan temas que alguna vez fueron territorio exclusivo de especialistas. Pero también generan un ecosistema donde abundan consejos sin sustento, promesas de riqueza exprés y supuestos expertos que venden cursos, señales de inversión o recetas para “ser rentable” en poco tiempo.

Nicolás Zabrana, profesor de la UTN, ubica el problema en la credibilidad. “Los gurús del trading que exhiben autos y billetes nunca son fiables”, advierte. Según él, quienes realmente entienden del tema rara vez se suben a la ola de vender éxito.

“Escuchar a chicos muy jóvenes prometer fórmulas mágicas suena poco creíble. Muchos terminan tomando como real cualquier cosa que consumen en las plataformas”, sostiene.

La vulnerabilidad a la que los expone esta situación se hace evidente en los resultados del estudio. Siete de cada diez jóvenes argentinos recibieron intentos de estafas digitales y casi uno de cada cuatro cayó directamente en un fraude online. La falta de formación crítica y la abundancia de contenido superficial forman una combinación riesgosa.

LA FORMALIDAD, UNA RAREZA

El estudio revela también que solo el 20% de los encuestados participó alguna vez en un curso formal de finanzas, aunque el 95% reconoce su utilidad. ¿Por qué tan poca gente se forma? Las principales barreras son el costo (44%) y el tiempo (31%). Es ahí donde las redes ganan terreno: son accesibles, gratuitas y están siempre a mano. Pero no siempre aportan información confiable.

Damián Vlassich, líder de Estrategias de Inversión de IOL Inversiones, lo resume como “un arma de doble filo”. Por un lado, democratizan el acceso. Por el otro, instalan falsas expectativas. “Los contenidos que prometen que vas a hacerte rico de la noche a la mañana son el verdadero problema”, explica. Y recuerda algo que no suele entrar en un reel: la educación financiera real se basa en disciplina, constancia y tiempo. Nada más lejano a una promesa mágica.

Su consejo para navegar las redes: nunca tomar a un solo influencer como referencia exclusiva. Lo ideal es contrastar datos con fuentes oficiales —reguladores, instituciones reconocidas— y sumar capacitaciones con entidades formales. Y una advertencia final: ningún video viral puede reemplazar un asesoramiento financiero personalizado.

La tendencia es clara: los jóvenes argentinos quieren aprender sobre dinero, pero lo hacen en los lugares donde encuentran contenido, no necesariamente en los más confiables. Mientras las redes siguen creciendo como escuela paralela, queda pendiente una tarea central: ofrecer formación accesible, crítica y formal que permita distinguir entre conocimiento real y simple humo de internet. Porque cuando la educación llega en forma de reel, el riesgo de equivocarse también se reproduce en pantalla completa.

 

