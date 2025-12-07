Los pormenores de una obra inédita para los bonaerenses y la Región

El proyecto LNG del Plata, impulsado por Camuzzi Gas Inversora y otros socios privados, movilizará 3.900 millones de dólares en dos décadas para instalar en nuestra Región una estación reversible de licuefacción. El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (PLP), José María Lojo, le explicó a este diario por qué esta iniciativa cambia la escala productiva del Gran La Plata y marca un hito para la Provincia de Buenos Aires.

Con un plan de inversión sin precedentes de 3.900 millones de dólares a lo largo de 20 años, el Puerto La Plata será el epicentro de la apuesta energética más ambiciosa que haya encarado la Provincia de Buenos Aires. El proyecto, denominado LNG del Plata y presentado por Camuzzi Gas Inversora junto a otros socios, prevé exportar gas natural licuado (GNL) con suministro proveniente de Vaca Muerta mediante un barco de licuefacción ubicado frente a Ensenada y, al mismo tiempo, reforzar el abastecimiento local durante los meses de mayor consumo.

El ingeniero platense y presidente del PLP, José María Lojo, detalló que la elección del enclave portuario no fue casual. “Se tenía todo lo necesario para el proyecto y la compañía eligió este lugar porque es el puerto que mejor vincula la red de gas del área metropolitana con el océano”, afirmó. Según su mirada, se trata de una iniciativa llamada a generar un impacto estructural. “Brindará una gran potencialidad de desarrollo y una cantidad de puestos de trabajo”, sostiene, además de remarcar que permitirá “exportar el gas cuando haya excedente e importarlo cuando falte, y también ser un punto estratégico para los barcos de carga”.

El proyecto implica la instalación, en el ámbito del Puerto La Plata, de una estación reversible capaz de licuar gas natural para su exportación y, cuando la demanda lo requiera, gasificarlo para incorporarlo a la red interna. La inversión contempla la construcción de una plataforma de amarre ubicada a 10 kilómetros de la costa, conectada con la zona costera mediante un gasoducto subacuático. Allí operará un buque licuefactor que funcionará como una verdadera “fábrica flotante”, desde la cual saldrán o recibirán carga las embarcaciones destinadas al comercio internacional.

Lojo describió que el plan demandó más de tres años de estudios técnicos y económicos, realizados en absoluta reserva mientras se evaluaban alternativas de configuración y se definían los plazos de ejecución. La empresa anunció una inversión inicial de 350 millones de dólares en infraestructura y conexiones, a la que se sumará el equipamiento específico, entre ellos el buque licuefactor. Las obras deberían comenzar en 2026 para que la terminal esté operativa hacia el primer trimestre de 2028.

El titular del PLP consideró que “la iniciativa tiene un valor estratégico clave para la Región. En primer lugar, capitaliza la llegada del gas proveniente de Vaca Muerta a través del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que habilitó la provisión del fluido a la Provincia de Buenos Aires. Pero también la ubicación fluvial agregará un diferencial competitivo: está protegida de la corrosión marina y de condiciones adversas que suelen complicar la operatoria en terminales de mar abierto”.

Un aspecto central, según Lojo, es la función reversible de la estación. “Permitirá inyectar gas a una parte de la red que suele tener problemas de baja presión en invierno y permitirá que los procesos industriales puedan mantenerse con este combustible, evitando otros más caros y contaminantes”, señala. Además, el nuevo punto de operación colaborará con la estación gasificadora de Escobar, reducirá congestiones en temporadas pico y facilitará el tránsito en la vía troncal navegable, que suele restringir movimientos cuando circulan buques gaseros.

El impacto laboral será inmediato. “La empresa habla de 500 puestos de trabajo, aunque pienso que entre directos e indirectos serán muchos más”, anticipó Lojo. A la obra civil y de montaje se sumarán servicios portuarios, operadores especializados y un universo de proveedores que deberán instalarse o expandirse en la región.

“La operación requerirá una dotación permanente y un flujo de servicios que deberán ser abastecidos desde el Puerto”, asegura.

El rol del PLP en el proceso fue decisivo. Desde que la compañía presentó la idea inicial, la gestión local brindó asesoramiento técnico y articuló vínculos con actores regionales.

Hace cuatro años se asignó un área en permiso de uso para que la firma realizara estudios ambientales y de ingeniería. “Todo lo hicimos en un marco de máxima discreción, esperando que los avances sean concretos”, explicó Lojo. Con el anuncio oficial, comenzará ahora la etapa de acuerdos contractuales de largo plazo, alineados con la política portuaria bonaerense y las competencias de los municipios y organismos nacionales.

Sostener la infraestructura será otro eje clave. El Puerto La Plata profundizó sus accesos en los últimos dos años, lo que permitió habilitar la llegada de buques de gran porte y consolidar el servicio de la naviera ONE en TecPlata. Ese esfuerzo de dragado resultó determinante para que LNG del Plata se definiera por el enclave platense. Para el futuro, Lojo apunta a una necesidad mayor: profundizar la vía troncal navegable mediante el Canal Magdalena, una obra que depende del Estado nacional. “Sumamos en LNG del Plata un nuevo impulsor para que esa obra de importancia estratégica se realice lo antes posible”, concluyó.