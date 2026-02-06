Electrodomésticos: ya llegan importados y se reavivan las ventas

La llegada de productos importados empieza a sentirse en los comercios de ventas de electrodomésticos de la Ciudad. En el sector sostienen que la mayor oferta, especialmente en línea blanca, impulsó un repunte en las ventas durante los últimos meses. Aunque no todos coinciden en que haya una baja en los precios, sí reconocen una mayor competencia, con nuevas marcas y valores.

Según una consultora privada, las ventas de electrodomésticos crecieron 23 por ciento interanual, lideradas por línea blanca y pequeños electrodomésticos, que subieron 36%, gracias a la apertura de importaciones y sus dos promesas clásicas: mayor oferta y precios más bajos.

Este repunte también comenzó a registrarse de a poco en los comercios platenses. Juan José Etcheverry, gerente en la sucursal de calle 12 de Casa Silvia, explicó que “la venta de electrodomésticos creció en los últimos tres meses gracias a la línea blanca, estimulada por una mayor oferta de productos importados y una baja de precios que ronda entre el 10 y el 13 por ciento”.

“Hoy hay mucha más variedad y marcas. Las heladeras arrancan desde 480 mil pesos -antes alrededor de 542 mil pesos - en primeras marcas”, explicó.

En este negocio, los productos más buscados son los lavarropas que van de $535.999 a $1.324.999, las cocinas de $372.769 a $1.118.399, y los aires acondicionados de $749.989 a $2.061.499, según el modelo y la tecnología.

Además, el gerente opinó que la mayor competencia mejoró el mercado: “Hoy hay mejor financiación, con hasta 12 cuotas sin interés y crédito a tasas bajas. Esperamos que el invierno impulse las ventas con la calefacción importada”, indicó.

Diferentes posturas

Desde una casa de electrodomésticos en 47 casi esquina 8, en cambio, la encargada del local fue más cauta y señaló que todavía no se percibe una baja de precios en los productos. “Las heladeras y cocinas se mantienen estables. No subieron, pero tampoco bajaron”, señaló.

En este sentido, detalló que los lavarropas -el producto más demandado- rondan los $375 mil; las cocinas, unos $350 mil y las heladeras, entre $550 y $600 mil, según marca y capacidad.

La mercadería importada “está entrando de a poco”, señaló, y agregó que recién a partir de marzo podría haber mayor disponibilidad. También explicó que la marca Liliana combina productos ‘Made in China’ y ‘Made in Argentina’, mientras que Canji y Eiffel llegan directamente de China.

Sobre la diferencia de precios con los productos nacionales, la encargada señaló que “una cafetera Philips, que es una marca global y puede fabricarse acá o en Brasil, cuesta 124.400 pesos, mientras que una Canji cuesta entre 36 y 37 mil. Menos de la mitad”. y agregó: “Creo que esto va a ayudar más a ampliar la oferta que a generar una baja en los precios actuales”.

Desde una casa de electrodomésticos en 8 entre 47 y 48, Diego Álvarez confirmó el repunte de la línea blanca: “La liberación de impuestos a la importación impulsó las ventas, con un crecimiento de casi 30 por ciento”.

En este local los artículos más buscados son los lavarropas y las heladeras, seguidos por los aires acondicionados.

En cuanto a los precios, sostuvo que no hay una baja general, sino más competencia: “Un lavarropas Drean de 6 kilos cuesta cerca de 800 mil pesos, mientras que uno importado similar se consigue en 460 o 480 mil”.

También aclaró que muchos productos importados ya llegan armados: “La marca solo ensambla detalles y pone su nombre. Hay otras como Canchy Home que viene directo de China o casos como BGH, SmartLife y Midea traen el producto armado y lo venden acá”.