Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $4 millones: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Taxistas platenses vuelven a reclamar un aumento del 20% y la eliminación de la tarifa diurna

Taxistas platenses vuelven a reclamar un aumento del 20% y la eliminación de la tarifa diurna
5 de Febrero de 2026 | 20:01

Escuchar esta nota

En las últimas horas, el sindicato taxista de La Plata presentó un pedido al Concejo Deliberante para modificar el esquema de cobro del servicio en la Ciudad. A través de una nota, los trabajadores solicitaron la eliminación de la "tarifa diurna" y la implementación de una tarifa única.

De aprobarse la solicitud, el cuadro tarifario sufrirá un incremento directo en el bolsillo del usuario. Los choferes proponen llevar la bajada de bandera a $1.500 (actualmente en $1.250) y elevar el costo de la ficha a $150 por cada 120 metros recorridos.

Según el gremio, este ajuste representa una suba aproximada del 20%. Los referentes del sector señalaron que esta medida busca dar un "respiro" a los trabajadores frente a la fuerte crisis económica que golpea a la región en este inicio de 2026.

El texto enviado a los ediles contiene duras críticas hacia la falta de actualización de los ingresos en el último año. "Hace un año que la tarifa no aumenta y en ese tiempo subió todo: alimentos, luz y gas", reza el escrito. Los taxistas aseguraron que quedaron "muy atrás" de los costos actuales y lanzaron una advertencia dramática: "Ya no nos alcanza ni para comer".

Además del factor económico, el sindicato fundamentó el pedido en la necesidad de simplificar el trabajo diario. Según explicaron, la convivencia de dos tarifas distintas presta a confusión a muchos taxistas y pasajeros durante la jornada. Con la implementación de una tarifa única, el sector busca mayor transparencia y agilidad en el cobro de los viajes.

Hacia el final de la carta, el gremio ratificó su postura de confrontación en caso de no obtener una respuesta satisfactoria. "No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir en la lucha por nuestro sector", sentenciaron.

LE PUEDE INTERESAR

Otro edifico en peligro en el centro de La Plata y crece el temor por balcones en mal estado

LE PUEDE INTERESAR

Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios

La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?

Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas

Polémica por los sponsors de Gimnasia: detalles del trasfondo por los acuerdos con OCA y Flybondi

La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata

“Estudiantes es un club muy grande”

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones

¿Boca también se lleva a Cetré? Tras la compra de Ascacibar, buscan un delantero
Últimas noticias de La Ciudad

Otro edifico en peligro en el centro de La Plata y crece el temor por balcones en mal estado

Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas

“Muerto hace horas en la vereda”: Tolosa, colmada de roedores, reclama limpieza

"Ya es intransitable", el reclamo de los vecinos por una calle de Tolosa
Deportes
Fabricio Iacovich se queda en Estudiantes y ya firmó la extensión de su contrato
El guiño de Cetré de Boca, en medio de los rumores por un nuevo pase entre el Pincha y el Xeneize
El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi
Un ex campeón con Estudiantes presenció la práctica y recorrió el Country
Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central
Información General
Impulsan cambios claves en la Ley Pierri para facilitar escrituraciones
ANMAT prohibió productos capilares, perfumes y un jabón líquido: uno por uno, cuáles son
Alerta fitosanitaria en la isla Martín García por plaga del Picudo Rojo, que afecta las palmeras
VIDEO.- Desesperado rescate en la puerta de un shopping: abuelos dejan solo a su nieto para ir de compras
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Espectáculos
Esteban Mirol cruzó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”
Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"
Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele
Escándalos: Icardi no saludó a sus hijas por el cumpleaños pero las invitó al de la hija de la China Suárez
Bridgerton, la nueva temporada arrasa en Netflix: ocupa el primer lugar entre romances, máscaras y escándalos
Policiales
“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón
Confirman condenas y absoluciones por la muerte de Lucas Lin en la pileta del Colegio Lincoln de La Plata
VIDEO. Así fue el operativo en La Plata para desarticular la red que captaba a menores para su explotación
VIDEO. En Tolosa, un grupo de vecinos atrapó a un ladrón que intentó cometer un robo de madrugada
La Autopista La Plata, escenario de otro violento choque que dejó como saldo dos heridos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla