Taxistas platenses vuelven a reclamar un aumento del 20% y la eliminación de la tarifa diurna

En las últimas horas, el sindicato taxista de La Plata presentó un pedido al Concejo Deliberante para modificar el esquema de cobro del servicio en la Ciudad. A través de una nota, los trabajadores solicitaron la eliminación de la "tarifa diurna" y la implementación de una tarifa única.

De aprobarse la solicitud, el cuadro tarifario sufrirá un incremento directo en el bolsillo del usuario. Los choferes proponen llevar la bajada de bandera a $1.500 (actualmente en $1.250) y elevar el costo de la ficha a $150 por cada 120 metros recorridos.

Según el gremio, este ajuste representa una suba aproximada del 20%. Los referentes del sector señalaron que esta medida busca dar un "respiro" a los trabajadores frente a la fuerte crisis económica que golpea a la región en este inicio de 2026.

El texto enviado a los ediles contiene duras críticas hacia la falta de actualización de los ingresos en el último año. "Hace un año que la tarifa no aumenta y en ese tiempo subió todo: alimentos, luz y gas", reza el escrito. Los taxistas aseguraron que quedaron "muy atrás" de los costos actuales y lanzaron una advertencia dramática: "Ya no nos alcanza ni para comer".

Además del factor económico, el sindicato fundamentó el pedido en la necesidad de simplificar el trabajo diario. Según explicaron, la convivencia de dos tarifas distintas presta a confusión a muchos taxistas y pasajeros durante la jornada. Con la implementación de una tarifa única, el sector busca mayor transparencia y agilidad en el cobro de los viajes.

Hacia el final de la carta, el gremio ratificó su postura de confrontación en caso de no obtener una respuesta satisfactoria. "No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir en la lucha por nuestro sector", sentenciaron.