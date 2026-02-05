Taxistas platenses vuelven a reclamar un aumento del 20% y la eliminación de la tarifa diurna

Otro edifico en peligro en el centro de La Plata y crece el temor por balcones en mal estado
Otro edifico en peligro en el centro de La Plata y crece el temor por balcones en mal estado
Confirman condenas y absoluciones por la muerte de Lucas Lin en la pileta del Colegio Lincoln de La Plata
VIDEO.- La respuesta del platense Ian Moche a Lilia Lemoine luego de que lo acuse de "actuar de autista"
Las claves para entender el acuerdo comercial que firmaron Argentina y Estados Unidos
“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón
Jueves negro: el riesgo país se disparó y las acciones se hundieron hasta un 8% en Wall Street
VIDEO. Así fue el operativo en La Plata para desarticular la red que captaba a menores para su explotación
Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas
VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata
La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios
La Autopista La Plata, escenario de otro violento choque que dejó como saldo dos heridos
VIDEO. En Tolosa, un grupo de vecinos atrapó a un ladrón que intentó cometer un robo de madrugada
Atención usuarios, el Tren Roca no llegará a La Plata este domingo
Encuentran muerto con tres tiros a un ex inspector de Ensenada, su cuerpo apareció en la playa de Punta Lara
Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"
Esteban Mirol cruzó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”
El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi
Un ex campeón con Estudiantes presenció la práctica y recorrió el Country
El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
Atacaron un juzgado bonaerense y el juez amenazado asegura que "no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia"
VIDEO. Tenso cruce por la reforma laboral: “¿Qué empresas crearon? ¿Las de Toviggino?”
“Todos por Ringo”, el nene de La Plata con parálisis cerebral necesita volver a México para continuar su tratamiento
Caos vehicular en Plaza Italia por un auto encajado a causa de la salida de una tapa de registro
Escándalos: Icardi no saludó a sus hijas por el cumpleaños pero las invitó al de la hija de la China Suárez
Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele
Llegó la misión del FMI a la Argentina en medio de la polémica por la fórmula del IPC
Polémica por el precio de la ropa: cuánto más caras son Zara, Levi’s y Decathlon en Argentina
El municipio avanza con obras viales en 6 barrios de La Plata
Vacaciones para Paula Bernini, que se mostró en bikini desde la pileta y se llevó todos los elogios
Tras los rumores, le ponen fecha de regreso al programa de Pergolini, con nueva figura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas, el sindicato taxista de La Plata presentó un pedido al Concejo Deliberante para modificar el esquema de cobro del servicio en la Ciudad. A través de una nota, los trabajadores solicitaron la eliminación de la "tarifa diurna" y la implementación de una tarifa única.
De aprobarse la solicitud, el cuadro tarifario sufrirá un incremento directo en el bolsillo del usuario. Los choferes proponen llevar la bajada de bandera a $1.500 (actualmente en $1.250) y elevar el costo de la ficha a $150 por cada 120 metros recorridos.
Según el gremio, este ajuste representa una suba aproximada del 20%. Los referentes del sector señalaron que esta medida busca dar un "respiro" a los trabajadores frente a la fuerte crisis económica que golpea a la región en este inicio de 2026.
El texto enviado a los ediles contiene duras críticas hacia la falta de actualización de los ingresos en el último año. "Hace un año que la tarifa no aumenta y en ese tiempo subió todo: alimentos, luz y gas", reza el escrito. Los taxistas aseguraron que quedaron "muy atrás" de los costos actuales y lanzaron una advertencia dramática: "Ya no nos alcanza ni para comer".
Además del factor económico, el sindicato fundamentó el pedido en la necesidad de simplificar el trabajo diario. Según explicaron, la convivencia de dos tarifas distintas presta a confusión a muchos taxistas y pasajeros durante la jornada. Con la implementación de una tarifa única, el sector busca mayor transparencia y agilidad en el cobro de los viajes.
Hacia el final de la carta, el gremio ratificó su postura de confrontación en caso de no obtener una respuesta satisfactoria. "No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir en la lucha por nuestro sector", sentenciaron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí