Balcones: otro punto en el mapa del peligro

Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta
VIDEO.- La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa
El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
Arranca la serie de Copa Davis con Tirante como protagonista
La incertidumbre global volvió a golpear fuerte a los activos argentinos
Reforma laboral: las movidas del Gobierno para lograr la aprobación
Rechazo opositor y fuerte advertencia de entidades periodísticas
Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo
La disputa en el PJ ahora es por la vice y por quién conduce el Congreso
Armados con cuchillos, coparon un tribunal y amenazaron a un juez
Un intendente intimó al gobierno nacional por el deterioro de las vías
El Gobierno pidió que Milagro Sala vuelva a la cárcel y deje la prisión domiciliaria
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Electrodomésticos: ya llegan importados y se reavivan las ventas
Actividades: grupo para adultos mayores, taller de música, carnaval y clases de yoga
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras los desprendimientos de balcones y cornisas registrados en la última semana, el foco de tensión se trasladó ahora a la calle 10 entre 46 y 47, donde se plantea la convivencia con un peligro inminente.
“Es una trampa mortal sobre nuestras cabezas”, señaló un vecino, describiendo un balcón de gran extensión -ubicado sobre un bar actualmente cerrado- que presenta un deterioro avanzado: vigas de hierro expuestas, grietas profundas y fragmentos de concreto que ya han comenzado a desprenderse sobre la vereda.
La preocupación por el estado de la mampostería en La Plata dejó de ser una queja aislada para convertirse en una emergencia urbana.
Este caso tiene una larga lista de antecedentes en los últimos quince días. Se suman los casos de desprendimientos y los alertas planteados en los barrios. El lunes, el estruendo de un balcón que desprendía mampostería en 38 entre 2 y 3 asustó a todo el barrio en horas de la noche.
Según otras quejas, una semana atrás, un pasajero que bajaba de un micro en 7 entre 46 y 47 fue golpeado en un hombro por un pedazo de moldura de un balcón de un edificio antiguo, con comercios en la planta baja. Al lado, quedó un trozo de material de varios kilos que, de milagro, no lo alcanzó. También en esa semana había caído material de la cornisa del local centenario de 1 y 60 donde funcionó el restorán La Linterna.
Anteayer, en el vecindario de 4 y 49 se expresó temor por el estado de las paredes exteriores de un edificio de 10 pisos. A simple vista muestra revoques carcomidos.
LE PUEDE INTERESAR
Electrodomésticos: ya llegan importados y se reavivan las ventas
LE PUEDE INTERESAR
Mejora el tiempo y sube la temperatura
La problemática se hace masiva: alcanza a edificios antiguos que, en casos, tienen protección por ser considerados patrimonio arquitectónico y en las últimas semanas también sumó a construcciones más modernas o con pocos años de uso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí