Definiciones mano a mano, el morbo extra que generan los clásicos

Jugar un clásico en estas instancias genera un morbo inusitado. Lo que sucederá hoy con el partido en el Bosque registra antecedentes en el Torneo Centenario o en la Copa Sudamericana, pero en instancias preliminares. El mano a mano en instancias definitorias es inédito: lo que más se asemeja al gran partido de esta tarde en el Zerillo es el empate 1 a 1 en el “Clásico del siglo” del Clausura ‘96, al que solo Gimnasia llegó con chances de título.

Hay otros clásicos en nuestro país que han jugado en instancias claves, incluso definiciones de torneos. El caso más emblemático es el River Boca en Madrid, por la segunda final de la Copa Libertadores de 2018. Aunque, claro está, no fue la única definición mano a mano de los grandes de nuestro fútbol.

Ese 9m de diciembre de 2018 en el Santiago Bernabéu, River dio la vuelta más emblemática de su historia, aún pos encima de la Intercontinental ante el Steaua Bucarest en 1986. ¿Por qué? Porque enfrente estaba Boca, un 2-2 en el partido de ida, una suspensión en la revancha y el inédito traslado de la final a Europa. Encima, el Millonario festejó tras dar vuelta el resultado, ya que el xeneize ganaba 1-0 con gol de Darío Benedetto, lo empató Lucas Pratto y en el suplementario llegaron los gritos de Juan Fernando Quintero y el Pity Martínez para una consagración que se convirtió en leyenda.

River-Boca, en Madrid 2018

Madrid no fue la primera definición de un título entre los grandes ya que durante el Campeonato Nacional de 1976, Boca y River accedieron a la final por primera vez en la historia. El campeonato se definió en un único partido en cancha de Racing Club. Aquella final terminaría con victoria para Boca Juniors por 1-0 con un gol de tiro libre de Rubén Suñé, cuyo video fue recuperado hace pocos años.

Con menor impacto, el 14 de marzo de 2018 River se consagró campeón al vencer a Boca en el Malvinas Argentinas de Mendoza para quedarse con la Supercopa Argentina del año anterior. Ese trofeo enfrentaba al campeón de la Primera División contra el de la Copa Argentina. Boca llegaba a esa final por ser campeón del primer torneo, mientras que River lo hacía por el segundo. El resultado final fue un 2-0 a favor del Millonario con goles de Gonzalo Martínez (de penal) e Ignacio Scocco.

Antes de la Copa en Madrid, Boca ganó la final del Nacional ‘76 con un tiro libre de Rubén Suñé

El clásico de Avellaneda tiene un antecedente recordado porque el destino quiso que Independiente campeón derrotara en la última fecha del Metropolitano ‘83 a Racing Club, que perdió la categoría. Sin embargo, antes de habían enfrentado mano a mano. El viernes 4 de Agosto de 1967 jugaron por la semifinal del Metropolitano en el Cilindro y Racing ganó 2-0 con goles de Norberto Raffo. Muchos años antes, en la Copa Competencia de 1924 habían jugado una semifinal, que fueron tres porque todas salieron 0 a 0. Clasificó Independiente porque Racing desistió de jugar un nuevo desempate.

Los rosarinos se habían visto las caras en definiciones en el “pago chico” pero la semifinal del Nacional se hizo cuento. A tal punto, que Fontanarrosa escribió “19 de diciembre de 1971” con las peripecias del Viejo Casale en su viaje al Monumental. La palomita de Poy marcó el 1-0 y abrió el camino al título canalla. “Vuela Aldo, vuela, tu vuelo hacia el gol”, le escribió el músico Lalo de los Santos, parte de la trova rosarina de los ‘80. Justamente en 1980, Central festejó en la semi al ganar 3-0 en la ida, aunque perdió 1-0 la revancha. La consagración del equipo recordado como La Sinfónica fue sobre Racing de Córdoba por un global de 5 a 3.

Unión y Colón también tenían una historia en la Liga pero la Final del Torneo Reducido del Nacional B 1988/1989 fue emblemática, con un ascenso como premio.​ En julio de 1989 se disputaron los dos partidos, el primero en cancha de Colón que favoreció a la visita por 2-0 con goles de Ricardo Altamirano y Gustavo Echaniz; y en el segundo en cancha de Unión donde el equipo local se impuso nuevamente, esta vez 1-0 con el gol de Leonardo Madelón para sellar el ascenso tatengue a Primera.

Colón-Unión, por un ascenso

La misma situación se vivió entre Talleres y Belgrano en 1998. Con antecedentes de finales en la Docta desde la Copa Reina Victoria de 1914 cuando el Pirata ganó 8 a 1, Talleres logró el ascenso el 5 de julio de 1998. La “Final del Siglo” tuvo victoria de Talleres por 1 a 0 con gol de José Zelaya en la ida. En la revancha, el 5 de julio, el partido fue electrizante: Talleres se puso en ventaja con un gol de Daniel Albornós, pero Belgrano lo dio vuelta con tantos de Cristian Carnero y Luis Sosa. En el alargue no se sacaron ventajas y en la tanda de penales, Talleres se impuso por 4 a 3, gracias a las manos de Mario Cuenca y el penal del “Lute” Oste. Fue un ascenso que marcó la historia cordobesa.

A partir de una reestructuración, AFA le otorgó una plaza a la Liga del Sur para el Nacional B ‘96-’97. Por eso, Olimpo y Villa Mitre, jugaron una final al mejor de dos partidos para definir al representante. El primer “chico” fue triunfo de Olimpo por 1-0. En la revancha Villa Mitre se impuso 2-1, y en el definitorio, en cancha de Liniers, Olimpo venció 2-0 con conquistas de Horacio Grecco y el “Cota” Alvarez para desatar el gran festejo.

Por último, el 3 de mayo de 2014 quedó en la memoria del fútbol salteño, pero con un descenso en juego: Juventud Antoniana le ganó por penlaes 5-3 a Central Norte y lo mandó al Argentino B.