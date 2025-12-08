Aeropuerto de Comodoro evacuado por amenaza

El aeropuerto de Comodoro Rivadavia debió ser evacuado ayer por la tarde luego de que una pasajera asegurara que llevaba una bomba en su equipaje de mano. La mujer, que viajaba con su hija en un vuelo hacia Aeroparque, repitió varias veces que trasladaba un artefacto explosivo, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria estableció un perímetro de 100 metros y ordenó el desalojo total de la terminal. Por los altoparlantes se pidió a los pasajeros abandonar el edificio con sus pertenencias y seguir las indicaciones del personal. En paralelo, el equipo especializado en explosivos de la PSA inspeccionó el equipaje de la mujer, que llevaba varias valijas y mochilas.

Tras revisar los bultos, los técnicos descartaron la presencia de cualquier elemento peligroso. Concluido el operativo, la actividad del aeropuerto se normalizó y se habilitó el ingreso de los pasajeros de un vuelo procedente de Córdoba a través de un acceso alternativo dispuesto por la Fuerza Aérea.

La PSA labró actuaciones y puso el caso a disposición de la Justicia federal.