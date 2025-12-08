O’Higgins, con aporte argentino, jugará la Copa Libertadores

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
O’Higgins le ganó 1-0 a Everton con un gol de penal de Francisco González en los minutos finales del partido. El triunfo le permitió subir a la tercera posición de la tabla, asegurando un lugar en la Fase Previa 2 del torneo continental.
El club de Rancagua fue adquirido este año por un grupo de empresarios argentinos entre los cuales se destacan Cristian Bragarnik y el platense Jorge Reina.
En el quinto minuto de adición, Francisco González convirtió el penal que clasificó al conjunto de Rancagua a la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026., El delantero argentino de 24 años, formado en Newell’s Old Boys, confesó la emoción de anotar el penal decisivo que clasificó a los celestes. “Este es el gol más importante de mi carrera. Lo único que quería era que la pelota entrara”, declaró. El delantero agradeció la confianza del cuerpo técnico que le asignó la responsabilidad del remate tras la salida de Sarrafiore, el ejecutante habitual. “El cuerpo técnico me dijo que lo pateara yo, y eso me dio mucha tranquilidad”, añadió.
El Director deportivo del club, Matías Ahumada, valoró el trabajo sostenido durante la temporada y destacó la mentalidad con la que el equipo afrontó todos los desafíos desde su llegada. “Desde el primer día el mensaje fue el mismo: jugamos para ganar. Este grupo humano es espectacular, y el cuerpo técnico logró mantener la motivación incluso en momentos difíciles”, señaló.
Será la quinta participación de O’Higgins en la Copa Libertadores, a la queregresa tras 11 años sin disputarla. La jugó en 1979, 1980, 1984 y 2014. Por eso, en Rancagua ya se habla de un importante mercado de pases para afrontar la competencia continental.
