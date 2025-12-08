Video y fotos.- En City Bell, los hinchas fueron a darle el aliento al Pincha

VIDEO.- Así viven la previa los hinchas Triperos en el bosque, a horas del clásico Gimnasia vs Estudiantes
VIDEO.- Así viven la previa los hinchas Triperos en el bosque, a horas del clásico Gimnasia vs Estudiantes
En el marco del Clásico entre Gimnasia y Gimnasia, los hinchas albirrojos están presentes en el Country Club de City Bell, para brindarle su apoyo a los dirigidos por Eduardo Domínguez.
La parcialidad pincharrata se encuentra en el Country Club de City Bell desde este mediodía para despedir al plantel profesional en su traslado hasta el Estadio del Bosque, Juan Carmelo Zerillo.
Tal como informó este medio no habrá pantalla gigante en el Country para el partido de esta tarde, por pedido de los organismos de Seguridad.
#CGE #GELP #EDLP
PARA DESPEDIR AL PLANTEL#ElClásicoDelSiglo pic.twitter.com/1OTUHbrtAx— #LeRadar (@manuelicabe) December 8, 2025
Fotos: Prensa EDLP
