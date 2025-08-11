Platense lo empató en el final y casi lo gana

Platense empató como visitante por 1 a 1 con Instituto al término del partido que disputaron ayer en el estadio Presidente Perón, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El primer gol del partido fue convertido a los 17 minutos de la primera parte por el enganche Damián Puebla, con un remate cruzado desde la frontal del área, mientras que el delantero Ronaldo Martínez igualó en el cuarto minuto de descuento de la segunda mitad.

El gol tuvo que ser revisado por el VAR por una mano de Schor en la jugada previa pero luego de unos minutos se determinó que no hubo infracción. A la vista de la mayoría el jugador tocó la pelota con su brazo.

Encima en la jugada siguiente otra vez Platense llegó al gol pero esta vez se sancionó un milimétrico off side de Roger Martínez.

Con la igualdad, el Calamar es decimocuarto de la zona B con tres puntos, mientras que el equipo dirigido por Daniel Oldrá está cuatro puestos por encima, con dos unidades más.